雙減政策衝擊 中國補教恐現倒閉潮

中國當局力推「雙減政策」下，補教業邁入寒冬，可能出現倒閉潮。圖為北京一名青少年路過大門緊閉的知名補習班高思教育。（路透）

中國 近期力推教育「雙減」（減少作業和校外補習）政策，北京 今年以來已對補教機構罰款逾1500萬元人民幣（約232萬美元），並關停63家無證補教機構。港媒引述業界預測，9月上旬，中國將有大量補習班倒閉。

北京市場監管綜合執法總隊副總隊長賀捷指出，今年以來，北京已檢查補教機構萬餘次，處罰172件，罰款共計1534.54萬元，責令63家無證補教機構停止辦學。

在資本加持下，近年中國補教業興盛，家長和孩子被迫「內捲」（惡性競爭導致虛耗），教育行業亂象頻發。7月24日，中國官方發出通知，要求各地減輕義務教育階段學生作業和校外培訓負擔。「雙減」政策落地，引發行業地震。

中國補教業在今年暑期迎來「寒冬」。雙減政策發布後，中國教育類上市公司年內市值蒸發超過千億元。新東方─S、新東方在線在港股重挫逾三成，思考樂教育、天立教育等也超跌。

連中國著名連鎖補教機構「華爾街英語」也陷破產危機。香港01引述業界預測，9月1日到10日，會有一大批補習班倒閉，先前還抱一絲希望的業者會發現，雖然開學了，補習班卻收不到錢。

業者和家長表示，9月確實是新季度收費，政策出爐後，對已交補習費但未完結的課程，會協調退費或是另作安排。此外，已有補習班在倒閉或討論轉型中，從業人員也在討論轉換跑道。

據觀察者網報導，對補教機構來說，轉型幾乎已成必然，素質教育、成人職業教育、與學校合作成為主要選項。

而輔導教材也受到管制，由於上海當局早前要求學校和個人不得購買未經許可的英文輔導教材，導致上海出現書荒，家長們透過各種渠道購買英文教輔書。近日，上海多家書店的英語教材從書架上突然消失，引發家長們的恐慌。不過，針對教材消失一事，書店稱是「內部裝修」。

另一方面，據澎湃新聞報導，為增加公辦義務教育資源供給，中國教育部 25日公布「關於規範公辦學校舉辦或者參與舉辦民辦義務教育學校的通知」，指出包含單獨舉辦，與地方政府、相關機構合作以及新建居住社區配套建設的義務教育學校，都應建為公辦學校。同時各地不得再審批設立新的「公參民」（指公立學校自行開辦的民間教育）學校，民辦學校也不得再利用公辦學校品牌進行宣傳。

所謂「公參民」，是指中國知名初高中利用知名度和教學資源，開辦民辦教育，也就是所謂的名校辦民校，等於在公立學校下，有私立學校。