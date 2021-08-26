中國女主播教「向領導送禮」遭封號 網：說的是大實話

女主播開「向領導送禮課」引發熱議。（取材自澎湃新聞）

「送禮啊、送資源啊、分錢啊，這些才有用」、「越往上走越沒道德」.…近日，「女主播開向領導送禮課」引發網友熱議，登上新浪微博 熱搜榜前列。事件曝光後，抖音 已將該主播封號30天，並下架存在問題的商品。

河南 商報報導，名為「我叫暮雪」的女主播在短視頻平台「開課」，公開教大家如何「向領導送禮」，該女主播稱社會灰色文化、亞文化是必須去學的，人際關係、送禮這些被排斥的東西恰恰是要學的東西。

從她的短視頻帳號來看，這位女主播的粉絲數高達260.9萬，簡介是「學習職場權謀智慧」，平時發布的視頻主要就是介紹一些職場成功之道，包括各種人情世故、心靈雞湯、厚黑學等，點贊數超千萬，很受歡迎。

此外，她的櫥窗銷售的東西也多是跟成功學相關的。

據澎湃新聞報導，對於這位女主播傳播給領導送禮的內容，有律師表示此舉不合規不合法。

網友看到後卻不以為意，許多人評論說她講的是「大實話」。

另據南方都市報報導，抖音官方頭條號近日發布公告稱，抖音安全中心發現部分用戶在分享職場經驗時，宣稱「求人沒有用，送禮、分錢才有用」 、「越是底層的人越需要道德麻木」等販賣焦慮、涉嫌歧視的觀點，存在公開宣揚不良送禮文化等問題。根據平台規則，有相關行為的帳號將根據情節予以處罰。

據報導，該主播主頁簡介為「學習職場權謀智慧」，所發布視頻內容主要是介紹職場上的「成功之道」，其櫥窗內主要銷售成功學教程。抖音的公告發出後，已經無法在平台上搜索到該主播的帳號。而搜索「給領導送禮」等相關內容，抖音上則彈出了「溫馨提示」：拒絕不良「送禮文化」，從你我做起。

根據《抖音社區自律公約》，抖音的官方微博公開表示，經核實，該帳號定位主要為職場經驗分享，但直播時出現了內容偏離。平台已對該主播予以封禁30天處罰，並下架存在問題的商品。

抖音在此次公告中還表示，平台在6月開展的「暑期生態治理」專項行動，重點打擊違反公序良俗的行為，最高予以永久封禁帳號的處罰。