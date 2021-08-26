受託照顧弱智「弟弟」16年 74歲老伯：我只想慢點變老

劉祖才（左）已照顧何邦前（右）十多年。（取材自錢江晚報）

74歲的劉祖才有40多年黨齡，曾任西邊村黨支部副書記、村委會主任，目前是村裡老年協會會長；59歲的何邦前是患病村民，從小智力缺陷，無法自理。這看似無交集的兩人，卻相守度過5800多個日夜。

錢江晚報報導，兩個人近16年的交織，僅僅因為一句承諾。劉祖才30歲時擔任西邊村第一生產隊隊長時，不忍見當時15歲的何邦前被欺負，常出面保護他，後來乾脆把何邦前收進自己的生產隊，給他安排點事情做。那時何邦前非常聽劉祖才的話，任何任務都盡心盡力去完成，他誰都不認，唯獨對劉祖才以兄弟相稱。

2005年，何邦前母親過世，他兩個親兄弟都在外地工作 ，就來找劉祖才求助。劉祖才幾番猶豫後心軟了，「我盡力而為，但凡我有口飯吃，絕不會讓何邦前餓著。」

劉祖才接手何邦前之後開始全心全意照顧，但卻有部分村民臆測：「不知道拿了多少好處？」「定是何家鈔票給得足。」劉祖才也曾對此感到冤枉痛心，「後來流言傳多了，我也臉皮厚了——反正，我沒做虧心事，又沒撈好處，我不心虛，煩什麼？」

事實上，何邦前只靠每個月的政府低保補助，根本不夠生活，反而是劉祖才默默倒貼不少。

而隨著年齡增加，何邦前的癡呆症狀愈來愈嚴重，智力退化得不如三歲小孩，劉祖才照顧起來也愈發吃力。「以前下雨打雷，他還知道找地方躲。現在，他不僅跑出去淋雨，還把衣服被褥都扔出去一起淋，不把自己弄感冒不罷休。」何邦前屋後有一個廁所，起初他還知道要去廁所大小便，可是現在何邦前開始隨地大小便，甚至直接拉在床上，還在上面打滾。左鄰右舍見狀全躲得遠遠的，只有劉祖才和他家人不嫌棄，大家一起把何邦前沖洗乾淨，再把床單被褥全部換掉。

「現在我自己年紀愈來愈大，今年74歲了，深感體能一年不如一年，不知道還能照顧何邦前多久。」劉祖才表示，既然16年前答應了人家，他就會堅持到底，「眼下，我只想慢點變老，只有我活得久一些，對何邦前才能多照顧一天是一天。」