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廣州付費自修室年增120間 學生月花上千「買學習氣氛」

中國新聞組／廣州25日電
廣州的付費自修室卻愈開愈多，月費更攀升至千元。此為示意圖。（取材自中新網）
廣州的付費自修室卻愈開愈多，月費更攀升至千元。此為示意圖。（取材自中新網）

據華經產業研究院數據，去年上半年，中國付費自修室的數量已突破千間，其中瀋陽以137間位居全國首位，北京、上海、西安有超過80間。在廣州，付費自修室從去年上半年的37間急速增長至今年約120間，並在社交平台走紅，成為網紅打卡地點，月費也水漲船高，攀升至千元人民幣（下同，約154美元）。

信息時報報導，事實上，中國一直都沒有付費自修室，此概念為人所知，有可能是源自於韓劇「請回答1988」，主角都會去專門用於學習的獨立空間；直至2019年10月才在中國快速發展。

付費自修室由排排獨立的人體工學桌椅構成，皆配備有減藍光燈源、獨立充電位、儲物櫃和獨立書架，一個房間大約能容納30人。室內還設有休息室、茶水間等，提供免費茶水點心，消費者以20歲左右的年輕人居多。

付費自修室負責人透露，自習者大多數是出於應試需求，許多自修室機構甚至按照考研、公考、法考、教資等區分出單獨的學習空間，也有一部分是想要提升自身素質的白領人士。

對於備考生，在一個學習氛圍濃厚的地方更易靜下心學習，因此付費自修室等於「花錢買氛圍」。有備考研究所的學生稱，付費自修室每日早上8時開門，很多人會坐到晚上11時關門才離開，全職考研人一般消費月卡或季卡，價格在人民幣幾百到幾千元不等。

付費自修室初時的價格約每日20元，但當下在廣州，有名牌自修室的單日價格已上漲到50元。以在全國有25間分店的付費自修室「去K書」為例，周卡、月卡、季卡分別售價為299元、999元、3568元；在廣州市內有4間分店的「2022自習室」採取無人看管、自助訂位入座模式，周、月、季卡分別售價為199元、599元、1110元。一些小品牌自修室相對便宜，但單日體驗卡也要30元。

付費自修室經營者透露，開辦自修室的門檻不高，第一步是找到合適地段的空間，100至300平方米不等即可，隨後是裝修、訂做卡位、購買設備，如打印機、台燈等，投資少則幾萬元，多可達幾十萬元。由於自修室的門檻低，店與店之間的競爭非常激烈，若同一個地區有4、5間自修室就會迎來價格戰，很大機會虧損。

去年上半年，中國付費自修室的數量已突破千間，其中瀋陽以137間位居首位。 （取材...
去年上半年，中國付費自修室的數量已突破千間，其中瀋陽以137間位居首位。 （取材自華經產業研究院）

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