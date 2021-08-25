1斤300元跌到10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

8月18日，西昌永輝超市裡的陽光玫瑰葡萄售價為每斤8.98元。（取材自成都商報）

曾有「葡萄中的愛馬仕」之稱的陽光玫瑰葡萄，近來跌落神壇，6年來從300元（人民幣，以下同，約46.3美元）/斤跌至10元/斤。

成都商報報導，陽光玫瑰葡萄近幾年在網路和市場上很是火了一把。它2010年從日本引進品種，2015年走進中國 大眾視野，並逐漸流行。起初由於價格昂貴，很長一段時間維持在每斤百元以上，成為「網紅明星水果」。

這個頂著網紅光環的「奢侈品水果」神話，正因近年價格大幅下降而逐漸破滅，今年上市以來批發價大多在每斤10至20多元。特別是8月至今，多地陽光玫瑰葡萄陸續上市，部分地方售價甚至已跌至每斤10元以下。與6年前相比，跌幅驚人，已然走進了普通人的果盤。

從每斤300元跌到幾元、十幾元，6年時間，陽光玫瑰葡萄身上到底發生了什麼？這是否意味著它已開始走下「神壇」，種植前景還會「陽光」嗎？

據報導，從事葡萄收購十多年的鄭州 人陳岩表示，雲南是全國陽光玫瑰葡萄最早上市的地區，每年5、6月份，雲南建水、賓川為代表的第一批陽光玫瑰葡萄上市，「我們今年最高的收購價在50元一斤，但那個時候量非常小，主要是吃個『鮮』，當地陽光玫瑰大量上市之後，收購價也就在15元一斤左右」。

雲南陽光玫瑰葡萄在全國產區中一直備受關注，價格也一直位居高位。「雲南的陽光玫瑰上市時間早，價格自然高。」不過，陳岩也表示，儘管在氣候條件獨特的雲南產區，相比早期「物以稀為貴」的時候，這兩年雲南陽光玫瑰價格也降下來了。

自2015年以來，在高利潤 的驅使下，越來越多農戶開始投身「陽光玫瑰」的懷抱，種植面積不斷激增。據中國科學院果樹研究所不完全統計，2020年，全中國陽光玫瑰葡萄種植面積已達80萬畝，而且還在擴增，今年將突破100萬畝。而在2016年時，全國種植面積僅有幾萬畝。

「現在全國各地都在種，但種出一流品質的不多。」四川省農科院園藝所研究員劉曉表示，各地的氣候、地理環境和栽培技術不同，因而果粒大小、糖度和香味不同，不是所有陽光玫瑰都能賣出高價。

面對陽光玫瑰葡萄持續走低的市場行情，雲南、西昌等地的多位企業負責人表示，雖然總體產量上去了，但整個市場果品精品率依舊很低，應該堅持精品化種植，持續提升果品市場競爭力。