核技術讓蚊子斷子絕孫 中山大學周產5000萬絕育蚊

核技術可被運用在實驗室，以射線輻照破壞雄蚊的生育能力。（取材自Getty Images）

由廣州中山大學組建的中國 國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心，將核技術應用在滅蚊上，在實驗室使用射線輻照破壞雄蚊的生育能力。

光明日報日前報導指出，這些不育雄蚊被釋放到野外後，與野生雌蚊交配，會使雌蚊沒有後代，從而達到了降低蚊媒病發病率的目的。

中國國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心主任吳忠道表示，與傳統蟲媒防治方法相比，這種做法不會產生化學污染，殺蚊選擇性強，不禍及其他有益生物或害蟲天敵，並且不會有誘導蚊子產生抗藥性，防治效果持久，是目前唯一有可能在一個區域內根除特定蚊蟲、達到控制疾病傳播目的現代生物防治技術。

為了推動研發中心的關鍵技術運用與轉化，中山大學還成立了「蚊子工廠」，選址東莞中山大學研究院，已於2020年12月建成並投產。「蚊子工廠」將建設成為「亞洲地區絕育蚊大生產基地」，預計生產車間產能將達每周4000至5000萬雄蚊，以提供足夠的絕育蚊蟲。

另據網易數讀報導，悶熱、潮濕的環境適宜蚊子生存，南方地區蚊子確實也很多，但根據疾控中心2019年對各省6至9月居民區蚊蟲的密度監測數據，中國蚊子密度最高的地方其實是在北方。

2019年6至9月，內蒙古總蚊密度達到22.6隻 /（燈•夜），排名第一，其次是湖北、青海、雲南和湖南。也就是說，要是晚上在內蒙古的居民區室外開盞燈，一晚上能誘捕22隻蚊子。內蒙古河多湖多，草深草密，草原的畜牧養殖簡直就是蚊子的「吸血池」。

姜戎曾在小說 「狼圖騰」寫道：「在草原任何一個地方吸一口氣，準保能吸進鼻腔幾只蚊子……，蚊子有吸之不盡的狼血人血、牛羊馬血、以及鼠兔狐蛇旱獺黃羊血。」

西北地區還有一個地方是「蚊的天堂」──新疆 哈巴河縣北灣，這裡是世界四大蚊蟲危害地之一，沼澤肥沃，雜草叢生，又三面環水，北灣地區蟲密度在高峰期高達每立方米1700多隻，一巴掌拍死100多隻蚊子絕非誇張。

北方是「蚊子大戶」，南方的蚊子則勝在五花八門。目前全球有紀錄的蚊子共3500多種，其中，中國共418種，而雲南就達到了近300種，占到了全球蚊種的近十分之一，讓雲南成為了當之無愧的「蚊子王國」。