BNT疫苗中國仍未批准 復星醫藥：會與監管溝通

美國23日已正式批准輝瑞BNT疫苗，但代理商復星醫藥所在的中國卻遲遲還未批准其上市，其董事長兼執行長（CEO）吳以芳今天對此表示，會做好溝通工作，希望早日把疫苗推向市場。(Getty Images)

美國 23日已正式批准輝瑞BNT疫苗 ，但代理商復星醫藥所在的中國 卻遲遲還未批准其上市，其董事長兼執行長（CEO）吳以芳今天對此表示，會做好溝通工作，希望早日把疫苗推向市場。

綜合第一財經等媒體報導，24日下午，在復星醫藥業績說明會上，吳以芳對媒體表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）的完全批准代表著，從法律上認可這款mRNA疫苗的技術路線，認可BioNTech的生產技術和生產品質及這款疫苗的療效和安全性。

吳以芳說，在美國FDA批准之後，在條件符合的情況下，「後續我們會按照法定的程序和路徑，適時向中國香港和中國澳門的相關監管部門提出相關的註冊申請，同時也將做好溝通，按照內地市場要求推進mRNA新冠疫苗註冊工作，希望把這款疫苗早日推向市場。」

在美國完全批准上市前，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的輝瑞BNT疫苗已獲得香港緊急使用認可和澳門的特別許可進口批准，在當地稱為「復必泰」疫苗，已投入港澳的接種計畫。

根據復星醫藥23日晚間發布的半年報顯示，今年上半年，此款疫苗已實現收入人民幣5億餘元（7730萬美元）。

就在上個月，復星醫藥7月14日在股東大會回覆投資人詢問時還說，中國國家藥品監督管理局已基本完成復必泰疫苗的審定工作，並已通過專家評審，正在加緊進行行政審批階段。當時吳以芳表示，一旦復必泰疫苗獲批，就能第一時間供貨到中國。

中國目前批准使用的COVID-19疫苗皆為國產疫苗。上月有報導指出，復必泰疫苗未來可能會在中國作為加強針使用。

另外，今年5月，復星醫藥公告，將與BioNTech投資建立合資公司，雙方各持50%股份，以實現mRNA疫苗產品的本地化生產及商業化。吳以芳7月在股東大會上說，希望8月份整個產業線能夠建成並開始正常生產。

但第一財經最新的報導指出，復星醫藥在半年報裡表示，截至本報告日，設立合資公司的相關事宜尚待雙方進一步協商並簽訂最終協定，並須以最終協定約定為準。