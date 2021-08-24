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死了都要愛？ 北魏男女「擁抱墓」出土 無名指戴銀戒

中國新聞組／北京24日電
中外考古專家近日公布一座北魏「擁抱墓」的研究成果，罕見的是墓葬中一對成年男女骨架擁抱在一起，女性手上更戴著一枚銀戒(左圖，新華社)。右圖為「擁抱墓」的兩名主人下葬情況復原圖(取材自大同日報)。
中外考古專家近日公布一座北魏「擁抱墓」的研究成果，罕見的是墓葬中一對成年男女骨架擁抱在一起，女性手上更戴著一枚銀戒(左圖，新華社)。右圖為「擁抱墓」的兩名主人下葬情況復原圖(取材自大同日報)。

中外考古專家近日公布一座北魏「擁抱墓」的研究成果，這墓葬是去年在山西大同的房地產施工建設中被發現，少見的是墓葬中一對成年男女骨架擁抱在一起，女性手上戴著一枚銀戒，而且人骨保存完好，特別有研究價值。

中外考古專家近日公布一座北魏「擁抱墓」的研究成果，罕見的是墓葬中一對成年男女骨架...
中外考古專家近日公布一座北魏「擁抱墓」的研究成果，罕見的是墓葬中一對成年男女骨架擁抱在一起，女性手上更戴著一枚銀戒。（新華社）

香港01報導，該研究成果近期已發表在國際權威考古學期刊「International Journal of Osteoarchaeology」上。「擁抱墓」是一座同穴單棺合葬墓，男性墓主身體向左側臥，面向左側，右手搭在女性墓主腰部，將女性墓主環抱在懷中；而女性墓主身朝右側男性墓主，頭枕在男性墓主的肩部，左手扶在男性墓主腹部，左腿微微彎曲，且左手無名指處戴有一枚銀色素面指環。

「擁抱墓」的兩名主人下葬情況復原圖。（取材自大同日報）
「擁抱墓」的兩名主人下葬情況復原圖。（取材自大同日報）

參與研究的大同市考古研究所副所長侯曉剛表示，通過人骨檢測分析推斷，男性墓主身高估計為1.615米，死亡年齡大概在29歲到35歲；女性墓主身高估計為1.571米，死亡年齡大約為35歲到40歲。

侯曉剛說，初步推斷男性墓主的右臂存在未癒合的感染性骨折創傷因敗血症而死，女性墓主並不是與男性墓主同時死亡，而是在男性墓主死亡不久後可能因一氧化碳中毒而死，他們死後被埋葬他們的人擺成面對面相擁相抱的姿勢。侯曉剛又指，從墓葬的形制、隨葬品來推斷，顯然墓主是普通平民。

女性墓主左手無名指處戴有一枚銀色素面指環。（取材自中新網）
女性墓主左手無名指處戴有一枚銀色素面指環。（取材自中新網）

另據中新網報導，「擁抱葬」這一獨特的文化現象在世界範圍內有著超過6000年的歷史。在中國，這一文化現象在北魏時期多有發現，但保存如此完整的非常難得。

報導稱，北魏時期是鮮卑等北方民族南下融合的關鍵時期，大同地區作為當時民族融合的中心區域，社會風氣、歷史文化、審美思想受到多種文化的衝擊和影響，重情、尚情風尚盛行。該墓葬中女性墓主左手無名指處所戴的銀色素面指環的裝飾功能已逐漸弱化，而被賦予以定情和婚姻含義的象徵功能，並在北方廣泛流行起來。

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