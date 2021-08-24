「天府少年團」平均年齡8歲…央視：該管管了

天府少年團成員均來自四川成都，成員年齡最小是7歲，最大也僅11歲。（取材自新浪微博）

中國 娛樂圈近日有一個偶像男團「天府少年團PANDA BOYS」出道，但因成員平均年齡只有八歲引發熱議，甚至連官方媒體都發聲質疑，央視評論表示：該管管了。更有網友吐槽，「我好害怕粉他們，我怕別人說我戀童癖」。

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據香港 01報導，天府少年團所屬經紀公司「ASE亞洲星空娛樂」聲明，並不是把孩子當賺錢工具，而是在打造具有時代意義的新一代少年榜樣。不過，面對爭議不斷，ASE亞洲星空娛樂再於24日凌晨發出聲明，宣布天府少年團正式更名為「熊貓少兒藝術團」，「不做飯圈文化，沒有資本運作，我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事」。

天府少年團成員均來自四川成都，成員年齡最小7歲，最大也僅11歲。新華社旗下「半月談」評論，「8歲便踏入娛樂圈，天府少年團的出道讓人們感到驚詫的同時，也再一次將偶像低齡化的問題擺在人們面前」。

文章稱，大批還未成年的偶像被推向市場，一方面使他們脫離正常生活學習的環境，過早接觸紛繁複雜的娛樂圈，不利於他們身心健康的發展；同時，也將「出名要趁早」的錯誤價值觀傳遞給社會，誤導辨別能力較弱的青少年。文章強調，偶像養成產業的發展，絕不能以犧牲未成年人的健康成長為代價，「過分追逐低齡化的偶像養成產業，該管管了！」

「北京 青年報」批評更直接，所謂打造童星、童模，偶像養成低齡化，實際上是一種「虐童行為」；只是這種虐童行為，經過了藝術包裝，又不被法律所禁止，因而被眾多家長和商家追捧。

ASE亞洲星空娛樂的聲明則稱，進入天府少年團的成員都需要熱愛學習、積極努力，多才多藝，「他們當中不僅有學科代表，還有三好學生」。

對於這樣的「幼兒團」，有網友評論，「孩子們還小，這麼早進娛樂圈對他們沒什麼好處，真的建議再養幾年」「感覺太著急了吧」「小孩子還是好好念書吧」。