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楊倩光榮回清華 送母校特殊禮物

中國新聞組／北京24日電
楊倩在清華大學校園的日晷前比心。（取材自澎湃新聞）
楊倩在清華大學校園的日晷前比心。（取材自澎湃新聞）

東京奧運射擊金牌楊倩及隊友史夢瑤回到就讀的清華大學，校方為兩位奧運健兒舉辦凱旋歡迎會。楊倩在會上分享了參加奧運會的難忘經歷，並將自己的奧運會領獎服與奧運會吉祥物贈予學校。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，作為清華大學經管學院2018級本科生，楊倩表示：「我是體教融合的受益者，清華帶給了我全方位的發展，清華精神激勵著我不斷成長進步，賦予了我備戰、奮戰奧運賽場的強大精神力量。」

「作為清華體育人，今後我一定會恪守初心，砥礪前行，認真學習，刻苦訓練，為清華、為祖國爭得更多榮譽，為我國的體育事業作出自己應有的貢獻。」

清華大學副校長、射擊隊領隊楊斌對楊倩、史夢瑤兩位奧運健兒重返清華、回歸校園生活表示熱烈歡迎。他表示，兩位同學不僅在體育競技上取得了優異的成績，她們昂揚向上的精神風貌更是清華精神、體育精神和時代精神的最好體現。

清華大學射擊隊總教練張秋萍介紹，「我們常說功夫在槍外，名為練槍，實為練人。『體教融合』在清華體育代表隊、清華射擊隊的試驗中，探索出了一條培養德智體美勞全面發展人才的成功之路」。

會後，楊倩將自己的東京奧運會領獎服與東京奧運會吉祥物贈予學校。在清華大學校園的日晷前，楊倩再度比心。

清華大學射擊隊目前共有隊員22名，截至2020年底，清華射擊隊先後在全國大（中）學生射擊錦標賽、青運會、全運會、亞運會、世界大學生運動會、世界杯、世錦賽、奧運會等國內外重大賽事中獲得725枚獎牌。

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