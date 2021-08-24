新研究：中國疫苗對Delta變異株有效 保護率59%

湖南省張家界市武陵源區醫務人員23日為接種者打新冠疫苗。(中通社)

中新社報導，研究顯示，中國 國產滅活疫苗 對Delta變異株 有效，總體保護率達59%。

報導指出，廣東省南山醫藥創新研究院23日稱，廣州市疾病預防控制中心聯合中國工程院院士鍾南山團隊以及中山大學公共衛生學院張定梅副教授團隊，以廣州市今年5月至6月新冠疫情中的病例及密切接觸者為研究對象，通過檢測—陰性設計的病例對照研究，估算出中國國產新冠病毒疫苗應對Delta變異株的保護效果。

上述研究顯示出兩種中國國產滅活疫苗的總體保護率達59%，對於預防中度新冠肺炎的保護效果可達到70.2%，對重症的保護效果達100%（因重症樣本量較小，此結果會高估重症的保護效果）。此外，疫苗的保護效果在40歲至59歲的人群以及女性群體中都稍有升高。

報導稱，世界衛生組織此前提出了最低50%保護效力的要求。因此，中國國產滅活疫苗對Delta變異株依然有效。

研究還發現，僅接種一劑次滅活疫苗不能產生有效的保護效果，接種第二劑次滅活疫苗兩周後，則可以產生較好的保護效果。建議受種對象按照正規流程完成完整兩劑次的接種，盡快建立有效的群體免疫。

此外，文匯報報導，中國近期幾輪疫情的罪魁禍首都是Delta變異株，針對新冠變異毒株的疫苗研發也在緊鑼密鼓進行。如果未來加強「第三針」與應對變異株的「二代針」同期面世，普通民眾應當優先選擇哪個接種？中國國藥集團中國生物首席科學家張雲濤23日指出，如果未來加強「第三針」與應對變異株的「二代針」同期面世，「首先應該選擇接種加強針。」

張雲濤說，如果第二針與第三針的間隔時間稍長，比如半年或以上，人體產生的抗體會大幅度提升。這對防止變異毒株引起的感染和發病將起到很好的作用。

張雲濤說，國藥集團去年在開展Ⅰ期、Ⅱ期臨床研究時，就已經設計了加強針試驗，相關數據近期已經對外公布。在18至59歲、60歲以上、3至17歲三個年齡段，設計的接種程序是第三針與第二針間隔56天。

「整體的安全性數據還是非常好的，不管是局部的反應和全身的反應，都符合預期，和兩針的沒有什麼區別。」張雲濤表示，在免疫原性方面，接種第三針後，抗體增長的幅度在30%左右。