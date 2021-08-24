領跑? 本土零新增 CNN：中國可能成首個控制Delta國家

湖南湘潭市雨湖區楊家灣公安小區居民日前慶祝解封。(取材自觀察者網)

環球網報導，在中國 國家衛健委23日未報告有本土新增病例後，美國有線電視新聞網（CNN）23日在其網站首頁寫道：「中國可能是世界上第一個控制住Delta疫情 爆發的國家」。

據報導，CNN這篇文章說，自7月20日本輪疫情在中國爆發以來，已蔓延至全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團的一半以上，這被視為迄今為止對中國針對新冠病毒「零容忍」政策的最大挑戰。

「地方政府作出回應——將數千萬居民置於嚴格的封鎖之下，並開展大規模的核酸檢測 和追蹤活動，同時限制國內旅行。」CNN文章稱，「這些嚴格的措施看起來奏效了。過去一周，中國每日新增病例穩步下降，從兩周前的峰值（超過100人）下降到個位數。」

文章還稱，中國國家衛健委23日報告了前一日新增21例境外輸入病例和0例本土病例，而這是自7月16日以來，中國首次沒有報告新增本土病例。

報導指出，CNN文章進一步得出結論：如果這一趨勢繼續下去，中國可能成為世界上第一個控制住Delta疫情爆發的國家。

文章稱，「（中國）官方對入境人員實行嚴格的隔離措施，並啟動有針對性的封鎖措施，進行積極的核酸檢測和追蹤政策。一年多來，這些措施在很大程度上成功地將（本土新增）病例保持在接近零的水平。」

「與此同時，中國似乎仍在堅定地堅持其病毒『零容忍』方針」，CNN說，中國還在繼續加大疫苗接種力度。根據中國國家衛健委官網通報，截至2021年8月22日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗超過19億4000萬劑次。CNN最後稱，這相當於中國每百人接種疫苗135劑次以上，此比率高於英國和美國。

另外，香港01報導，據國家衛健委，8月22日無新增本土確診病例，江蘇揚州也無新增本土新冠肺炎確診病例，這也是自7月28日後，揚州首次實現單日確診病例零新增。

據揚州市疫情防控工作指揮部消息，8月23日起調整邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、蜀岡—瘦西湖風景名勝區、生態科技新城封控管理小區管控措施。封控管理小區（未有過陽性感染者的）實行「足不出小區」，居民可分樓棟錯時出戶，須戴好口罩，保持一米距離。

南京方面，自8月23日起，通過鐵路、公路、水路等方式離開人員不再查驗核酸檢測證明。