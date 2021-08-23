我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

追星1年花6位數 桌曆就買百本…現在靠花唄度日

中國新聞組／北京23日電
北京一家店鋪內明星周邊琳琅滿目，吸引粉絲前來打卡。（取材自中國青年報）
北京一家店鋪內明星周邊琳琅滿目，吸引粉絲前來打卡。（取材自中國青年報）

90後女孩王夢琪（化名），曾瘋狂追星一年多，開銷高達六位數。不僅花掉了所有積蓄，還欠下了3萬多元（人民幣，下同）的網貸。現在月薪7000多元（約1078美元）的她，每個月依靠「花唄」生活，帳單少則幾千元，多則上萬元。回想起追星的那段日子，就像在她生活中留下一個窟窿。

中國青年報報導，王夢琪追的NINE PERCENT男團（以下簡稱「N團」），在2018年以練習生選秀模式出道。當年在讀研二的王夢琪，加入了粉絲群，從此一點點瘋狂起來。她形容每位粉絲都在「為愛發電」，花錢、做數據、剪輯視頻。她選擇通過「氪金」來支持偶像。

只要有N團的周邊產品上架她就立即下單，相冊、海報、代言產品什麼都買。1萬多元（約1540美元）的獎學金很快揮霍一空，每個月的生活費也砸了進去。

為了去N團的線下見面會，王夢琪開通了「借唄」，借來的3萬多元（約4621美元），用於廣州往返重慶、上海、深圳的住宿和門票。

王夢琪說，光是N團2019年的桌曆，她手上就有100多本；N團的專輯就有200多張；各種樣式的徽章、娃娃更是數不勝數。買到後來，大大小小的快遞盒堆滿了宿舍。

出社會工作後，王夢琪的父母來深圳看她，她才和父母眼中的「破紙片兒」「爛紙殼子」，還有「長十張臉都用不完」的彩妝、護膚品正式告別。

如今，因N團解散、工作忙碌的王夢琪不再瘋狂追星。回過頭看這段經歷，她覺得「如果時光倒退，有價值的周邊產品我還是會買，就是不會這麼衝動、毫無節制、不加篩選地買」。

她表示，「恰好那個時候，我需要一點現實生活之外的其他愛好，來投射和安放我的情緒」，只不過每當看到推積如山的快遞和毫無用處的周邊時，「都會覺得有點後悔」。

工作 帳單 中國

上一則

豪車停杭州4S店22天 竟要16萬停車費

下一則

67歲上海婦 足浴店1年花300萬…網驚：夠開一家店了

延伸閱讀

學者：中國房地產改革要「軟著陸」 勿操之過急

學者：中國房地產改革要「軟著陸」 勿操之過急
追星與追妻

追星與追妻
中芯將在北京深圳擴產 研發費也增加

中芯將在北京深圳擴產 研發費也增加
房市去泡沫 深圳打房下重手 禁抬價、違規銷售

房市去泡沫 深圳打房下重手 禁抬價、違規銷售

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命