追星1年花6位數 桌曆就買百本…現在靠花唄度日

北京一家店鋪內明星周邊琳琅滿目，吸引粉絲前來打卡。（取材自中國青年報）

90後女孩王夢琪（化名），曾瘋狂追星一年多，開銷高達六位數。不僅花掉了所有積蓄，還欠下了3萬多元（人民幣，下同）的網貸。現在月薪7000多元（約1078美元）的她，每個月依靠「花唄」生活，帳單 少則幾千元，多則上萬元。回想起追星的那段日子，就像在她生活中留下一個窟窿。

中國 青年報報導，王夢琪追的NINE PERCENT男團（以下簡稱「N團」），在2018年以練習生選秀模式出道。當年在讀研二的王夢琪，加入了粉絲群，從此一點點瘋狂起來。她形容每位粉絲都在「為愛發電」，花錢、做數據、剪輯視頻。她選擇通過「氪金」來支持偶像。

只要有N團的周邊產品上架她就立即下單，相冊、海報、代言產品什麼都買。1萬多元（約1540美元）的獎學金很快揮霍一空，每個月的生活費也砸了進去。

為了去N團的線下見面會，王夢琪開通了「借唄」，借來的3萬多元（約4621美元），用於廣州往返重慶、上海、深圳的住宿和門票。

王夢琪說，光是N團2019年的桌曆，她手上就有100多本；N團的專輯就有200多張；各種樣式的徽章、娃娃更是數不勝數。買到後來，大大小小的快遞盒堆滿了宿舍。

出社會工作 後，王夢琪的父母來深圳看她，她才和父母眼中的「破紙片兒」「爛紙殼子」，還有「長十張臉都用不完」的彩妝、護膚品正式告別。

如今，因N團解散、工作忙碌的王夢琪不再瘋狂追星。回過頭看這段經歷，她覺得「如果時光倒退，有價值的周邊產品我還是會買，就是不會這麼衝動、毫無節制、不加篩選地買」。

她表示，「恰好那個時候，我需要一點現實生活之外的其他愛好，來投射和安放我的情緒」，只不過每當看到推積如山的快遞和毫無用處的周邊時，「都會覺得有點後悔」。