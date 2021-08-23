67歲上海婦 足浴店1年花300萬…網驚：夠開一家店了

「元臻堂」金經理稱，店內項目都是明碼標價。（取材自新聞坊）

上海市民王女士投訴，自己67歲的母親被足浴店誘導消費，店家聲稱可用按摩配合藥引「激活荷爾蒙」，根治該婦抑鬱症，致其一年內消費近300萬元（人民幣，下同，約45萬美元）。王女士舉報店家涉欺騙行為，聞該店老闆已被移交警方處理。不少網友聞訊驚呼，「300萬夠開一家足浴店了 」。

新聞坊報導，67歲的李阿姨在小區周邊閒逛，被一家名叫「元臻堂」的足浴養生館員工攔下，邀李阿姨體驗足療服務，不滿意不收錢。李阿姨泡好腳後覺得蠻舒服的，就聽店員的話買了一張泡腳卡。

數十年來，李阿姨一直患有重度抑鬱症，身體狀況不佳。李阿姨說，「養生館說西醫對你這種病是沒辦法的，我們是通過經絡排毒養生來治本的」，店員還告訴她充值很優惠，每年都會有100萬的積分，相當於現金100萬元，不可以提現，但可以終身享受，前提是要消費滿300萬元。該店還聲稱，李阿姨可以免費享受養老服務。

養生館內設施。（取材自新聞坊）

就這樣，李阿姨陸續投入了295萬元。李阿姨說，「我知道金額挺大的，但是我想，他們的優惠也是很大的。我已經花了一、兩百萬了，那我再花一點，我以後就能每年拿100萬的積分了，這個錢也能夠回來了」。

李阿姨表示，自己每個星期會去一次到兩次。有個特別昂貴的項目叫「藥王」可以補氣血，「他把一包包藥用紗布包著，放在一個鍋裡炒，炒熱了以後就把一包一包的藥放在我身上，然後放在全身各個穴位。他說是中醫的養生療法，我買了30次，其中裡面是三、四樣東西是100萬，單單買也要幾十萬」。

「元臻堂」金經理稱，店內項目都是明碼標價。（取材自新聞坊）

王女士氣憤地說，母親已經67歲了，竟然還有「激活腎細胞和荷爾蒙」的項目。王女士將母親這一年的費用進行了統計，每個項目價格從幾千元到幾十萬元不等。她表示，患病的母親辨識能力並不強，才將300萬元的積蓄投入在這家店內，家店明顯有欺騙行為。

「元臻堂」經理矢口否認，表示沒有給李阿姨提供診療服務，且店內項目都是明碼標價，也合理合規，同時否認曾提過養老院 的項目，所有消費都是有李阿姨簽字認可的。