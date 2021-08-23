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吐槽青島韭菜餃貴 網紅傳被打 當地人：餡是蝦仁

中國新聞組／上海23日電
姜濤在視頻中稱青島物價太貴，一盤「韭菜雞蛋」餃子38元，一個就要2元，引發熱議。 （視頻截圖）
姜濤在視頻中稱青島物價太貴，一盤「韭菜雞蛋」餃子38元，一個就要2元，引發熱議。 （視頻截圖）

經常在各地吐槽「物價太貴了」的短視頻網紅姜濤在山東青島踢到「鐵板」。

澎湃新聞報導，姜濤日前在某短視頻平台發布了一段視頻。視頻中他手舉一盤餃子，稱青島的物價太貴了，一盤「韭菜雞蛋」餃子38元（人民幣，下同，約5.85美元），一個就要2元。視頻發布後引起熱議。

來源：YouTube

有當地網民稱實地探訪，發現姜濤吃飯的那家店根本沒賣韭菜雞蛋餡水餃， 他吃的是韭菜蝦仁餡的。隨後，網上又曝出視頻，稱青島網民「郝開心」帶人圍堵姜濤，並且起了肢體衝突，鬧到要報警，直至最後警察來了才停止衝突。

報導稱，青島市公安機關表示，網傳「網紅姜濤在青島被打」一事並不屬實，當時雙方只是起了言語爭論，隨後報警，警方進行了調解。

其實，姜濤類似吐槽已經不是首次。其視頻帳號下，在機場、火車站吐槽當地物價高已成慣用套路：重慶機場面38元，貴！北京南站面27元，貴！濟南機場餃子58元，貴！ 「這也太貴了！」成了姜濤招牌口頭禪。

姜濤在視頻中稱青島物價太貴，一盤「韭菜雞蛋」餃子38元，一個就要2元，引發熱議。...
姜濤在視頻中稱青島物價太貴，一盤「韭菜雞蛋」餃子38元，一個就要2元，引發熱議。 （視頻截圖）

對此，有網友認為，機場、車站房租成本、人工成本高，物價高點是在所難免，也不存在強買強賣，如此消費大眾的感情，換取支持和打賞，非常不可取。也有網友認為，姜濤花了38元，買了一份餃子，不管帶不帶蝦仁，他是餃子的消費者，發視頻吐槽青島餃子貴，這是他的權利，你可以不同意，在網上懟他，也是你的權利。

對於姜濤的做法，山東媒體半島都市報官方頭條號在其文章中指出，讀者一眼便能看出這是種故意博眼球的行為。不光餃子，該網紅遇到有些物價高的東西，便拿來說事兒，用這樣的方式讓粉絲們感同身受，以便為自己帶來流量。

此外，青島市市南區自媒體協會官方微信公眾號近日也刊文《「審醜文化」代表姜濤「碰瓷」青島，網友喊話：不能無下限的低俗炒作！ 》認為：作為一個公眾人物，其應該對社會風氣有正確的引導作用，一切都應該以正能量為主，網路受眾中有很多的未成年，應該引領他們正確的價值觀。網紅姜濤自己掙得盆滿缽滿，也該承擔起一點社會責任。

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