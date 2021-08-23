救卡頭女童被指猥褻惹議 安徽路人：問心無愧

女童的頭部卡入小區鐵門空隙中。（視頻截圖）

安徽省淮南市鳳臺縣鳳凰湖新區，一名10歲女童20日下午不慎頭部卡入小區鐵門空隙中，路過的高先生幫助女童從鐵門中脫困。高先生將救人視頻發布到網上後卻引發爭議，有人指出他救人時的動作不妥當，新聞還上了熱搜。

男子救女童過程中，手部靠近了女童的隱私部位，引來網民論戰。（視頻截圖）

綜合安徽網、網易報導，大多數網友對男子的舉動表示稱讚以及誇他的營救方式很機智，也有不少網友表示男子有猥褻之嫌，理由是男子抬起女孩身體的時候，手腕曾從女孩的胯下伸過去。

來源：YouTube

網路視頻顯示，女童頭部卡在一扇鐵門的空隙中，進退不得。一名男子上前詢問情況後，從門的一側將女童的身體托起一半，送入空隙處。隨後，男子走到門的另一側，將女童的身體以平躺的狀態穿過鐵門，幫助其脫困。

男子從門的一側將女童的身體托起一半協助脫困。（視頻截圖）

該視頻的評論中，部分網友對救人男子提出了異議，因為他在救人中，手部靠近女童隱私 部位。網友「葉子」稱：「救人是好事，手確實應該把雙腿抱起或者下來一點都好，否則真的容易引起誤會。」

男子得知被爭議後對此作出回應，他表示當時並沒有任何想法，就是想盡快把女孩救出來。手腕的行為是下意識間的，並不是故意的。拍視頻本來是為了給自己救人的舉動當做證據，沒想到卻成了他「猥褻」女孩的、「證據」，實在是讓他感覺很無奈。

男子救女童過程中，手部靠近了女童的隱私部位，引來網民論戰。（視頻截圖）

對於網友對他救人動作的爭議，高先生感到很委屈，他表示自己問心無愧，他也有兒女，救人的時候根本沒想那麼多。如果他心中有鬼，就不會讓旁邊的女童拍下這個過程，還發布到網上了。

另據澎湃新聞報導，其實高先生不必委屈，對於網路鍵盤俠來說，沒有什麼是他們不能懟的，絕大多數網友，都能理解並支持高先生，都能看清質疑者自己心思不良。有網友就一針見血地指出：「心是髒的，看什麼都是髒的」。