暴雨又來…鄭州淹怕了 封隧道撤24萬人

河南22日多地再次遭遇強降雨天氣，各地積極應對。鄭州城區67座橋涵隧道、23座小型鐵路橋涵，啟動封堵禁行措施。圖為京廣北路隧道入口封閉。 （中新社）

上個月甫遭暴雨 重創的鄭州 ，又逢暴雨來襲。河南 多地昨日發布暴雨紅色預警，一度達到27個之多。鄭州拉響最高級別的暴雨紅色預警，緊急撤離逾24萬人，城區67座橋涵隧道、23座小型鐵路橋涵，啟動封堵禁行措施和交通管制，並由專人值守。鄭州官方還發出致全體市民的一封信，特別提醒非必要不出行。

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綜合媒體報導，據中國氣象部門預報，河南省近日又有暴雨來襲，局部累計降水量最高或達400毫米。河南省決定，自21日起啟動防汛二級應急響應。而河南滎陽市、長垣市等地則啟動防汛一級響應。

日前因暴雨受災慘重的鄭州，也啟動防汛二級應急響應，部分地區要求「五停」（停運、停工、停產、停業、停課）。這兩天，鄭州公車停運、建築工地停止室外作業、旅遊景區全部臨時關閉、沿街門店停止營業。各級各類學校、培訓機構，也停止線下教學和夏令營等活動。

中國天氣網氣象分析師周穎表示，對河南來說，由於這次降水區域和之前遭受洪澇災害區域有所重疊，仍有致災風險，河南已發布山洪災害預警，鄭州、平頂山、新鄉、焦作、許昌、南陽、信陽、駐馬店、濟源等山區可能發生山洪災害。

澎湃新聞引述中國中央氣象台首席預報員張濤表示，與「七二○」河南暴雨相比，這次降雨過程是移動性的，不會重現此前降雨的「盤桓不前」，因此累計雨量不會特別極端。但這次降雨不僅雨大、風還特別強，可能帶來別的衍生災害。

張濤還說，一個月前極端暴雨給河南帶來的災情影響尚未完全過去，此次降雨區域又與前期暴雨受災地區重疊，可能為河南帶來非常大的、很不利的影響。

鄭州昨晚8點10分解除下午4點45分發布的暴雨紅色預警信號。不過，河南省氣象昨晚7點55分繼續發布暴雨紅色預警，預計未來3小時內，駐馬店地區和開封、南陽兩地區東南部及商丘、周口、信陽三地區西部部分地區累積降水量將達100毫米以上。

據鄭州氣象消息指出，前晚8時至昨晚8時，鄭州市出現大到暴雨，局部地區大暴雨。最大降水出現在中牟縣的韓寺138.7毫米，降水量在100到249.9毫米的站點有19個，50到99.9毫米的97個。

而據河南氣象消息指出，目前，河南省降水回波主要位於駐馬店、周口、開封、商丘四地區和南陽、洛陽兩地區東部。昨晚8時到今早8時，商丘、開封、周口、駐馬店、南陽、信陽六地區有大雨，部分地區暴雨，局部大暴雨，並伴短時強降水、短時大風等強對流天氣；其他地區小到中雨逐漸停止轉陰天。