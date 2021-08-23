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鄭州再迎暴雨…有市民20天沒出門 有人千斤頂墊高車

中國新聞組／北京23日電
此次暴雨到來前，市民王先生早早將自己的車輛停在車庫，他看見一輛停在平地上的私家車被千斤頂和磚頭墊高了一截。（取材自南方都市報）
此次暴雨到來前，市民王先生早早將自己的車輛停在車庫，他看見一輛停在平地上的私家車被千斤頂和磚頭墊高了一截。（取材自南方都市報）

時隔一個月，暴雨再襲鄭州城。昨日下午1時30分，河南省鄭州市氣象台發布暴雨紅色預警信號，隨後雨勢漸起。歷經上月特大暴雨之後，有鄭州市民表示，不少車主將私家車停在高架橋上，居家避險者提前囤好了生活物資，給手機充滿了電，有的還新買了口哨、救生衣或逃生錘。

來源：YouTube

南方都市報報導，昨 天下午2時許，鄭州市民張女士在微博寫道：「此時此刻，窗外的大暴雨像盆一樣往下倒，一點不輸7·20…請不要逮著一個地方可勁捶，扛不住。」。她表示，「最近這段時間，真的是心力交瘁。」

「七二○」特大暴雨中，張女士家人生活的白沙鎮遭水淹。

據報導，她的朋友被困5號線地鐵口一夜，她家人住的臨時安置過渡房被水淹沒，家電、衣物盡毀，至今在親友處借住。而她自己所在的鄭州市二七區，7月底受到新冠病毒德爾塔變異株的正面衝擊，成為全市受影響面最大、抗疫戰線最長的城區，14個街道被封控，80多萬人被居家居院隔離。

「我已經快20天沒出過門了，小區封控管理。」張女士說道，「得知暴雨又要來了，我很擔心白沙鎮的家人，但又幫不上一點忙，一天要打好幾個電話。祈願平安！」在封控小區內，她的情況還好，社區有提供生活保障服務，目前供給正常，沒有漲價或是缺貨。

面對新一輪暴雨，鄭州許多社區及大小商戶也提早做了防汛准備。市民王先生說，在他居住的小區裡，物業人員準備的沙袋明顯比以前多了，還及時清理排水管道等。這一次他早把自家車輛停在了車庫，還看見高架橋上停滿了車，停在平地上的也用千斤頂把底盤頂起，在下面墊了好幾塊磚頭。

另據中國青年報報導，為了應對暴雨，21日晚，鄭州已有不少市民將私家車停在高架橋上。

對此，鄭州交警回應稱：不少市民擔心車輛被水淹，將車停放在高架橋等地勢高處避險。交警部門對車輛因應急防汛臨時停在道路、高架橋等處不作違章處理，提醒廣大市民停放車輛時盡可能不影響道路通行，待暴雨過後要及時將車輛轉移到不影響交通的位置。

高架橋變停車場， 與之形成鮮明對比的是，鄭州不少小區的地下車庫已經空了。還有的小區，出入口已被沙袋壘成的堤壩封好，車庫入口也已封閉，同時備好水泵，提前做好防汛工作。

在「七二○」暴雨中受災嚴重的阜外華中心血管醫院，目前實行24小時排查，300台水泵、20台發電機、1萬個沙袋，以及4艘沖鋒舟等防汛物品已准備就緒。

防暴雨 小區物業人員用沙袋擋門。（取材自南方都市報）
防暴雨 小區物業人員用沙袋擋門。（取材自南方都市報）

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