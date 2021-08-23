跨界…抖音做「心動外賣」 美團搶社交平台

心動外賣APP是字節跳動最新推出的一款外賣服務軟件。(App頁面截圖)

這幾年來，社交媒體、外賣平台、共享出行、直播電商 等平台經濟滲透到中國 民眾生活的方方面面。而在疫情下，中國餐飲外送產業更為風行，連擁有龐大用戶的中國短影音平台「抖音 （TikTok）」也要進軍外賣行業。抖音日前開始低調內測「心動外賣」，開啟外賣生意。美團也沒閒著，也在同時期內測「飯小圈」，類似於微信的朋友圈，主要是外賣分享平台。

綜合媒體報導，據消息人士透露，抖音已成立一個針對外賣業務的團隊，並在App內進行小範圍測試。據悉，抖音的外賣業務名稱叫「心動外賣」，標語為「心動外賣，吃你所愛」，計畫在中國一、二線城市率先開放，然後逐步推廣到全國各大城市。

而美團的「飯小圈」以外賣定單的美食分享為紐帶，試圖在微信好友或通訊錄的熟人之間，形成一種美食推薦的互動圈子。據了解，「飯小圈」後期還會上線更多互動的場景，例如實時聊天功能等。

網路市界風起雲湧之際，邊界愈來愈模糊，流量成了各個互聯網巨頭瘋搶的資源，幾乎所有的互聯網企業都在瘋狂進攻對方陣地：長視頻平台開始做短視頻，短視頻平台開始做電商，電商平台又開始做直播…哪裡有流量，哪裡能變現，哪裡就有巨頭蜂擁而至。

但有分析師認為抖音做外賣、美團做社交等等這種「跨界經營」，目的是要擴大自己的市場份額，加大和同行的競爭優勢，但是前景卻難測，專家有人看好也有人看壞。

上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗對經濟觀察網表示，業者初衷一方面是增加變現業務線，另一方面是在人群中形成關聯、共鳴，從而進一步增加流量或話題激發變現新機會的產生。「在一定程度上講，是可以搶到生意的」。

西南證券首席分析師張剛則認為，抖音實際上屬於一種個人秀性質的平台，去推送廣告或宣傳外賣的一些賣點的話，其目的就不再單純了，抖音的可信度將會受到一定程度的干擾。同樣，他也並不特別看好美團做社交的生意，「我對跨界都不看好，各自做好各自的事情，我覺得就挺好。」