比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

一段四川樂山8歲小女孩跳水的視頻火近日爆全網：她從5米高的跳台起跳，落入水中時水花極低，上演了一場「水花消失術」。這名跳水小將壓水花的技巧讓網友驚嘆「又多了一個全紅嬋」，不少網友紛紛提醒「國家隊快來收人」。

姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。（取材自封面新聞）

封面新聞報導，截至20日晚上10時，這條視頻在封面新聞官方抖音 號已有701.6萬點讚，全網熱度近千萬。

據報導，樂山職業技術學院田徑場旁邊的露天水池，是假期跳水小將們的訓練基地。在教練蔡程成的監督下，8歲的姜心語和十餘名小夥伴，一遍遍地練習起跳、空中姿態、入水技巧。姜心語學習跳水已經快3年了。教練蔡程成是姜心語「水花消失術」走紅視頻的拍攝者，也是發現姜心語的「伯樂」。

四川省青少年跳水錦標賽領獎台上的姜心語。（取材自封面新聞／受訪人供圖）

2018年，退役的蔡程成回到家鄉五通橋，擔任樂山市奧林匹克學校的跳水教練，並開始籌畫組建樂山青少年跳水隊。3年前，他在樂山市五通橋區選拔跳水苗子時，認為姜心語有成為跳水運動員 的潛質。 「當時覺得她的爆發力、協調性和靈活性很好，適合跳水這項運動。」

姜心語在跳板上。（取材自封面新聞）

7月21日至23日，2021年四川省青少年跳水錦標賽在遂寧舉行。姜心語也在比賽中，摘得女子丁組1米跳板和5米跳台兩枚銀牌。今年是姜心語第二次參加省青少年跳水錦標賽。蔡程成表示：「第一次參賽的時候是在2019年，當時她學習跳水還沒多久，沒想到第二次參賽就獲獎了。」

2018年，見5歲的姜心語身材比較瘦小，母親謝娟決定送女兒學習游泳 ，鍛鍊身體。 2019年，姜心語被選送至四川省游泳學校跳水隊接受專業訓練。剛剛步入小學一年級便要離開家鄉和父母身邊，讓姜心語有些難以適應，經常一個人躲在被子裡偷偷地哭。

姜心語面臨過許許多多挑戰，有壓腿、倒立等艱苦的體能練習，有站在3米跳台，到5米跳台，最後再到10米跳台上內心的恐懼， 「有時候她也會鬧情緒，覺得訓練很苦很累，最終都還是克服、堅持下來了。」

在謝娟看來，對姜心語而言還有一個高難度挑戰──「戒薯片」。 「我們跟她說吃薯片會長胖，長胖就不能跳水了。別看她年紀小，為了跳水，真是把最愛的薯片都給『戒』了。」