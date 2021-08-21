30秒卸2000斤飼料 廣東神速男：只想多掙點錢養家

黃海志30秒卸完2000斤飼料的視頻走紅網絡，他稱主要是想多掙點養家。（視頻截圖）

廣東湛江一名男子因30秒卸完2000斤飼料的視頻走紅。他表示已做了3年搬飼料的活兒，每搬一噸賺兩塊錢，動作快的話，月收入可達萬餘元；「家裡有四個孩子，只能努力多掙一些養老婆孩子」。

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影音來源：YouTube

南方都市報報導，這段被傳遍全網的視頻裡，一名男子光著膀子站在板車上，將沉甸甸的飼料逐一甩到身旁的傳送帶上，僅用30秒就卸下了一整板車飼料，幾乎一秒卸一袋。這名「神速」卸貨男子名叫黃海志，他說，廠裡的魚飼料50斤一袋，豬飼料80斤一袋，工人的工錢按噸計費；每搬一噸飼料賺兩塊錢，廠裡每人每天可以搬200噸飼料，一天收入約400元，勤奮一些、動作快點的話，每個月收入可以達到萬餘元。

報導說，這家飼料廠一年四季都在招人。「很多人來了乾一兩天就走了，太辛苦了。」而黃海志卻在這家飼料廠工作 了快三年，早已習慣廠裡難聞的飼料味。

雖然這是一份苦力，但黃海志需要這份相對較高的工錢。報導指出，黃海志坦言，搬運飼料的工作非常累，經常腰疼。有時腰疼到需要休息一周才能重新回到廠里幹活。但為了養家餬口，只能咬牙幹活。「家裡有四個孩子，老婆全職在家帶娃，我是家裡的頂梁柱，只能多掙一些。」

報導稱，他日前拍下了自己「神速」搬飼料的視頻畫面，並上傳至短視頻平台，該視頻獲得286萬網友點讚。收穫網友好評後，黃海誌有些難為情，他笑言：「其實廠裡有幾個人幹起活來都跟我差不多，只是他們不拍短視頻。」