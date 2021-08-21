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憂新東方崩盤…中國留學教父俞敏洪 被雙減政策逼哭

記者蔡敏姿／北京21日電
新東方創辦人俞敏洪。（新華社）
新東方創辦人俞敏洪。（新華社）

中國7月頒布「雙減」（減輕學生作業和校外培訓負擔）政策，校外培訓機構面臨滅頂之災，英語培訓龍頭新東方也在劫難逃，公司創辦人俞敏洪傳出在內部會議上哭了。

電影「中國合夥人」曾風靡一時，就是以新東方三位創始人創業為主線故事。人生如戲，一紙公文下來，俞敏洪手上12%的新東方股份市值，從原本的30億美元跌到剩5億美元。

公司緊急開會討論轉型，有人建議改做幼兒園，俞敏洪一聽哭了，他奮鬥一生的行業將在頃刻間崩盤。

騰訊網報導，這是俞敏洪在創業路上第三次落淚，一路見證中國教育產業資本化，和去資本化的全過程。號稱農村出身的寒門子弟俞敏洪，逆襲成菁英階級的典型代表，又被譽為「中國留學教父」。

第一次哭為了解決生存問題。俞敏洪在28歲成為北大英語明星老師，以免費講座形式吸引學生。因同業競爭激烈引發暴力事件，一度招不到學生上課，他找上公安局的人協商宴客，猛喝21杯白酒，最後被人送去醫院搶救，醒來後邊哭邊喊「不幹了，再也不做培訓單位！」

俞敏洪還是回到教室上課。經過公安局的斡旋，宣傳地盤的事終於解決。

第二次哭為了上市和資本化。1993年，俞敏洪創立新東方，決定出國找尋在大學時期的老同學徐小平、王強，為公司注入新血。

1996年後，新東方發展迅速，三人被稱作新東方的「三駕馬車」，為學生們留學辦簽證、銷售課程。關係越緊密，矛盾也跟著來，俞敏洪找外部諮詢，建議讓新東方上市。但股權怎麼分配？所有矛盾在一次會議中大爆發，王強、徐小平都說要離職，俞敏洪也喊要走，三人哭完後，誰都沒有走。

2006年9月，新東方如願在紐約證券交易所上市，成為中國第一檔在美國上市的教育企業。當時，俞敏洪身價高達16億美元，成為教育首富；王強和徐小平，也都成為億萬富翁。之後，王強和徐小平慢慢淡出新東方，成立真格基金。

去年疫情，中國在線教育行業在資本加持下，新東方市值一度高達港幣3600多億元（逾406億美元）。

當資本觸碰到紅線時，必然會被政策打壓。教育培訓行業成也資本，敗也資本。昔日的創業好友，全身而退，留下俞敏洪，形單影隻。

中國 教育 公安

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