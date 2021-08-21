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監管前奏？白酒業遭官方約談 股價應聲跌

中國新聞組／北京21日電
受一連串負面消息影響，貴州茅台股價已來到近14個月新低。（新華社）
受一連串負面消息影響，貴州茅台股價已來到近14個月新低。（新華社）

繼互聯網巨頭遭罰之後，中國的監管鐵網又撒向了白酒？據市場流傳的一份通知，國家市場監督管理總局20日約談了主要白酒企業。這項消息導致相關類股全面走跌。報導稱，通知上所指的開會內容屬實，但並非打壓白酒企業，而是「探討」資本炒作白酒問題。此舉仍引發北京當局似正在對各行各業撒網監管的疑慮。

綜合報導，20日上午，市場突然傳出一份國家市場監督管理總局發布的「關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知」。通知稱，「為貫徹落實黨中央、國務院領導通知批示精神，做好白酒市場監管工作，我局擬於8月20日上午召開座談會，請你單位派一名熟悉業務的同志參加」。

據財經網報導，一家白酒企業證實，公司確有派員參加這場會議。報導分析稱，這應是中秋節旺季即將到來前的常規座談，但也不排除是針對目前市面上個別白酒產品價格波動幅度過大而來。另有報導稱，某知名酒廠認為，「十一」與中秋節將至，這應是監管單位為預防白酒漲價的常規動作。

證券時報引述業內人士說法表示，去年也曾有一份這樣的通知。過去往往在進入9月後，白酒就會出現一波漲價潮。官方相關部門應是出於防止白酒過度漲價，導致市場泡沫化，才會召開這次座談會。

不過，科技部官網本月4日曾發布一篇題為「加拿大一項研究表明部分癌症和飲酒有關」的文章，當時已被部分人士認為是官方即將整頓白酒業的徵兆。人民日報社旗下的健康時報20日也在微信公眾號發表「科技部官網都點名了：喝酒會致癌」文章稱，「喝酒是百害無利，健康的飲酒量就是滴酒不沾」。

受相關訊息影響，中國白酒類股20日全面大跌。觀察者網報導，白酒股龍頭貴州茅台跌超5%，股價跌至1540元；截至發稿，五糧液、捨得酒業均跌超6%，瀘州老窖跌超7%，酒鬼酒跌超9%。

對此，貴州茅台20日表示，不了解參會情況，生產經營正常。

中國 國務院 微信

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