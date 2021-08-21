神12安裝散熱心臟 太空人出任務 互拍狂刷屏

神舟12號太空人聶海勝、劉伯明20日成功出艙展開艙外作業。（中新社）

中國 載人航天工程辦公室20日發布消息，正在中國太空站天和核心艙 上的神舟12號太空人 聶海勝及劉伯明，昨日早上進行第二次出艙，本次任務分別是安裝艙外的熱控擴展泵組、抬升艙外全景攝像機D，以及組裝艙外工具箱。經過6小時的努力，三項任務均成功完成，還比原計畫提前約一小時，兩名太空人已安全返回天和核心艙。

中國載人航天工程宣布，圓滿完成第二次太空出艙活動期間全部既定任務，航天員聶海勝、航天員劉伯明已安全返回天和核心艙。據了解，本次出艙期間安裝的艙外擴展泵組是熱控系統流體回路運行的動力源之一，被稱為空間站艙壁外散熱的「回路心臟」。

媒體報導，神七太空人翟志剛2008年首次出艙時穿的國產艙外太空服，造價約3000萬元人民幣，能支持在艙外活動4小時，可重複使用5次；這次聶海勝、劉伯明穿的第二代國產艙外太空服則能支持8小時艙外工作，可重複使用15次，估計造價更高。

聶海勝、劉伯明兩人在太空互拍。（取材自人民日報）

文匯報報導，出艙過程中，聶海勝、劉伯明在太空中互相為對方拍照。聶海勝以藍色地球為背景，拍下震撼人心的太空大片。劉伯明幾乎是「掛」在太空站，聶海勝看上去像「站在機械臂上」，背景是美麗的蔚藍色地球家園。聶海勝、劉伯明兩人珍貴的太空互拍，也成為刷屏社交網絡的熱圖。

據了解，聶海勝、劉伯明、湯洪波6月17日搭乘神舟12號載人飛船進入太空，並作為中國太空站首批航天員進駐天和核心艙，開啟長達三個月的太空之旅。7月4日，中國太空站首次出艙活動。兩名太空人出艙任務之一是抬升全景相機A。

據太空人系統副總設計師吳大蔚此前透露，根據任務安排，太空人第二次出艙活動將抬升一個全景相機、安裝一套擴展泵組，為後續太空站擴展艙段做好準備。他表示，此舉一方面是為了完成建造，另一方面也是為了全面涵蓋關鍵技術驗證的要素，「所以這方面設計上肯定是這個有覆蓋性，也有任務的需求。」

中國載人航天工程辦公室指出，目前神舟12號載人飛行任務已進入第三個月，後續太空人將繼續開展太空科學實驗和技術試驗，並計畫在9月中旬返回內蒙東風著陸場。返回前，神舟12號飛船還將繞飛及徑向交會試驗。