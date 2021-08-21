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中國主打托育「誘生」 專家：抓住年輕人「牛鼻子」

中國新聞組／北京21日電

中國13屆全國人大常委會20日表決通過關於修改人口與計畫生育法的決定，重點圍繞實施三孩生育政策、取消社會撫養費等制約措施、配套實施積極生育支持措施進行修改，共計21處變化。這是繼2015年中國將全面兩孩政策寫入人口與計畫生育法後，再次修改這一法律。江西、湖南等省已率先開放三孩生育登記，明確三孩生育費用納入醫保支付範疇。

綜合媒體報導，「三孩」生育政策正式入法，意味着一對夫妻生育三個子女有了法律保障。這次修法明確刪除了關於繳納社會撫養費及相關處罰的規定，並明確推動建立普惠托育服務體系、鼓勵和引導社會力量興辦托育機構，支持幼兒園和機關、企事業單位、社區提供托育服務。

根據國家統計局數據，中國2020年出生人口數量為1200萬人，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，這也是自2016年中國出生人口數量創下一個小高峰後，中國出生人口數量的連續「四連降」。

中國人口學學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華表示，目前看來，如果不及時採取有效措施，人口負增長時代或將比預期更早到來。此次修法，明確國家採取財政、稅收、教育等綜合性的支持措施；取消社會撫養費，意味著對生育四孩或更多子女在法律上不再有處罰措施和條款；目的就是為了減輕家庭生育、養育、教育負擔，增強育齡人群生育意願，實現適度生育水平的目標。

陸傑華認為，解決好托幼問題，正是抓住了影響年輕人生育意願的「牛鼻子」。他解釋道，現在越來越多的長輩不願意去給自己的小孩照顧子女，加之普惠型托幼服務不足，或者費用過高，「生了孩子誰來帶」的問題很大程度困擾著年輕人，由此降低了生育意願。

北京市民于女士表示，國家從法律層面保障了生育三孩的權利，並通過立法明確了支持生育的政策，這給了很多育齡女性生育的信心。不過，于女士也認為，從法律層面到真正的政策惠及百姓，還要有很長的路要走，自己會觀望一段時間，再作生育打算。

中國 北京 計畫生育

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