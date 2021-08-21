我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

中國修法進入「三孩」時代 官方大推「誘生」利多

中國新聞組／北京21日電
中國修訂「人口與計畫生育法」，正式走向三孩化。（中新社）
中國修訂「人口與計畫生育法」，正式走向三孩化。（中新社）

中國13屆全國人大常委會第30次會議昨日在北京舉行閉幕會，會議表決，修改通過了備受關注的「人口與計畫生育法」。新法規定，一對夫妻可以生育三個子女，國家將在財政、稅收、保險、教育、住房、就業等方面實行支持措施。這意味著中國正式進入「三孩時代」。

央視新聞報導，修改後的人口與計畫生育法明定，中國將提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女。這是中國在2015年實施普遍二孩政策後，生育政策進一步放寬。

文匯網報導，現行法於2002年起施行，2015年實施全面二孩政策時曾修法。中共中央政治局會議於今年5月31日通過「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」，首度提出一對夫妻可生育三個子女的「三孩政策」，並要求配套支持措施。這些措施中，包括打擊校外培訓業的「雙減」政策。

此次新修法重點圍繞實施三孩生育政策，同時删除舊法中有關社會撫養費徵收、計畫生育證明、採取長效避孕措施等與三孩政策相違背的規定，並強化對全面兩孩政策實施前計畫生育家庭權益的保障。新法明確，國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

中新社報導，新法中的具體制度相關條款，覆蓋普惠托育服務體系建設、嬰幼兒照護服務、父母育兒假、育齡女性就業服務、計畫生育特殊家庭全方位幫扶保障等。例如國家支持有條件的地方設立「父母育兒假」；目前已有地方出台生育三孩者可享生育獎勵假30天，其配偶享受陪產假15天的措施。

中國生育水平逐年走低。第七次人口普查數據顯示，2020年中國總和生育率是1.3，低於國際社會通常認為1.5的警戒線，被認為有跌入低生育率風險的可能。相關監測也顯示，中國今年的出生人口和生育水平仍呈走低趨勢。「三孩」政策被官方視為解決人口數下滑的對策之一。

中國 計畫生育 就業

上一則

神12安裝散熱心臟 太空人出任務 互拍狂刷屏

下一則

中國工人車隊再遭巴基斯坦自殺式襲擊 多人受傷

延伸閱讀

未成年少女淪入情色交易 波莫那警方迄今救出16人

未成年少女淪入情色交易 波莫那警方迄今救出16人
疫情影響 智庫分析：61%家庭 去年免繳聯邦所得稅

疫情影響 智庫分析：61%家庭 去年免繳聯邦所得稅
南非8成人口恐染疫 接近群體免疫

南非8成人口恐染疫 接近群體免疫
北卡人口10年來增至1044萬 增1國會席位

北卡人口10年來增至1044萬 增1國會席位

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

2021-08-13 21:31

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬