中國修法進入「三孩」時代 官方大推「誘生」利多

中國修訂「人口與計畫生育法」，正式走向三孩化。（中新社）

中國 13屆全國人大常委會第30次會議昨日在北京舉行閉幕會，會議表決，修改通過了備受關注的「人口與計畫生育 法」。新法規定，一對夫妻可以生育三個子女，國家將在財政、稅收、保險、教育、住房、就業 等方面實行支持措施。這意味著中國正式進入「三孩時代」。

央視新聞報導，修改後的人口與計畫生育法明定，中國將提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女。這是中國在2015年實施普遍二孩政策後，生育政策進一步放寬。

文匯網報導，現行法於2002年起施行，2015年實施全面二孩政策時曾修法。中共中央政治局會議於今年5月31日通過「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」，首度提出一對夫妻可生育三個子女的「三孩政策」，並要求配套支持措施。這些措施中，包括打擊校外培訓業的「雙減」政策。

此次新修法重點圍繞實施三孩生育政策，同時删除舊法中有關社會撫養費徵收、計畫生育證明、採取長效避孕措施等與三孩政策相違背的規定，並強化對全面兩孩政策實施前計畫生育家庭權益的保障。新法明確，國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

中新社報導，新法中的具體制度相關條款，覆蓋普惠托育服務體系建設、嬰幼兒照護服務、父母育兒假、育齡女性就業服務、計畫生育特殊家庭全方位幫扶保障等。例如國家支持有條件的地方設立「父母育兒假」；目前已有地方出台生育三孩者可享生育獎勵假30天，其配偶享受陪產假15天的措施。

中國生育水平逐年走低。第七次人口普查數據顯示，2020年中國總和生育率是1.3，低於國際社會通常認為1.5的警戒線，被認為有跌入低生育率風險的可能。相關監測也顯示，中國今年的出生人口和生育水平仍呈走低趨勢。「三孩」政策被官方視為解決人口數下滑的對策之一。