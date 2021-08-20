中國90後愛國Rap歌手 用唱的要求打開美「德堡大門」

中國說唱組合「天府事變」成員王梓鑫（左）、李毅杰（中）、羅錦輝（右）合照。（取材自微博）

中國 一90後說唱（Rap）組合「天府事變」創作的英文歌「說唱：打開德堡的大門」近日在海外走紅，號稱已吸引超過500萬外國網友點讚。被視為「戰狼」代表之一的中國外交部發言人趙立堅也在推特上轉發，並評論說：「這首歌曲唱出了我們的心聲。」

據香港 文匯網報導，「我知道你們葫蘆裏賣什麼藥？借病毒溯源，搞有罪推定」、「德特里克堡裡面藏着多少不可告人的秘密」、「把門打開別再遮掩」、「我們需要真相」……這些是「天府事變」在這首歌裡的歌詞，直指美國 要為新冠病毒溯源提供真相，完全符合中國官方的輿論訴求。

成立於2015年10月1日的說唱組合，目前由3名來自四川的「90後」組成。報導稱，有網友說其來自非洲，「我們這裡流行說唱，這首歌太棒了」；還有網友呼應中國中國，「是時候有人站出來，制止美國的暴行了」。不少人更呼籲徹查位於美國馬里蘭州的德特里克堡軍事生物實驗室。

對於創作這首說唱的初衷，隊長王梓鑫表示，最近關於調查美國德堡生物實驗室的呼聲越來越高，但美國政客一直選擇逃避，甚至還想推翻世界衛生組織第一階段的調查結論。「我們對這個事情非常氣憤，作為中國人，有必要站在這個立場上表達自己的態度，於是花了兩、三天時間寫下這首歌。」

來源：漢口二廠

香港文匯報指出，「天府事變」的隊員們坦承，從小接受的家庭教育以及社會環境讓他們的價值觀和說唱這個圈子有點不同。「我們只是關心政治時事的年輕音樂人，在『愛國』這件事上一直很坦蕩。」

「天府事變」過去就曾發表一系列帶有強烈民族主義色彩的歌曲，包括：「厲害了我的國」、「這就是中國」（This is China）。其創作的「當代法西斯」，重申中國對釣魚台的主權；「顏色革命」則批判美國霸權，「香港之秋」批判「亂港分子」。