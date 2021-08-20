酒後真言？ 前國腳謝暉：中超球隊花120億奪冠

謝暉。（取材自看新聞）

18日，中國足球 中甲球隊南通支雲主帥謝暉一段影片在網上流傳，前國腳透露上海上港拿中超 冠軍花了120億元（人民幣，以下同，約18.45億美元），申花也有非常大的投入，自己所在的南通支雲只拿到中甲第5名，因只花了1000萬元。對此，南通隊立刻發出公告：「因為不當言論，謝暉被停職」。謝暉第一時間也發出道歉聲明。

來源：YouTube

根據「咖啡體育公眾號」消息，影片中謝暉大談當前中國足球現況，批評一些些花大錢的球隊。謝暉先談到現任成都蓉城主帥徐正源，「他們花兩億人民幣叫來徐正源，還是被我壓著打，就不懂球」。他還表示，自己就是專門打這些不懂球的，「我就是要把這些不懂球的都打出原形。」

作為上海灘出身的球員，謝暉接著又談到上海的兩支球隊申花和海港（前身上港），「申花、上港都是幾百億（的投入），我們1000萬，中甲第五名」。他希望中國足球圈不要只想著賺錢，「就是讓你腦子乾淨一點，別TM瞎搞，不要都在搞錢」。

最後，曾在上港擔任博阿斯助教的謝暉表示，上港是花了120億才拿到中超冠軍，「上港拿個冠軍，我在上港幹過，120個億」。

不過，謝暉「酒後吐真言」在網上引發軒然大波。

19日南通支雲足球俱樂部公告：「8月18日我俱樂部主教練謝暉在私人聚會場合酒後發表了錯誤言論，產生了不良的社會影響。經俱樂部董事會研究決定，即日起暫停其主教練職務」。

謝暉本人也發表對於本次事件的回應：「昨天參加朋友飯局，喝了很多酒。不知道對面的人別有用心，進行了偷拍，把一些我酒醉的話發到了網上。並且添油加醋。嚴重損害了我的名譽。對此類人渣深惡痛絕，本人保留法律訴訟的權利！同時在向言語中提及的單位（成都榮城、上海申花、上海上港、南通支雲）表示深切的道歉」。

謝暉於2015年加入上港集團足球俱樂部，執教預備隊。 2016至2019年，擔任上港一線隊助理教練。去年3月，謝暉出任南通支雲主帥。在上海申花1995冠軍一代球員中，謝暉也成為繼成耀東、李曉、朱炯和范志毅外又一位走上職業隊主帥崗位的球員。

對於謝暉的酒後言論，網上一片嘩然，有人認為他不該如此詆毀中超和上港，但也有網友支持謝暉。「真話都不能講，中國足球還有希望嗎？」；「這有什麼不良社會影響？ 這就停職？這窗戶紙是有多薄？ 」；「他哪裡說錯了？現在網路上都是神經病嗎？」