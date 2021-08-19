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掛羊頭賣狗肉…教育「雙減」 補習班愛國課上數學

中國新聞組／北京19日電
在中國，家長多為孩子報名校外培訓班以衝刺心儀學校，圖為福建一小學老師正在給四年級學生上數學課。（中新社資料照片）
在中國，家長多為孩子報名校外培訓班以衝刺心儀學校，圖為福建一小學老師正在給四年級學生上數學課。（中新社資料照片）

中國雙減政策（即減輕中小學生作業負擔和校外補習負擔）雷厲風行，不少補習班陽奉陰違，個別補習班開始掛羊頭賣狗肉，偷偷舉辦數學比賽。據「北京日報」報導，迎春杯、華羅庚金杯、走美杯等中小學數學杯賽被叫停後，補習班轉入地下，開始用暗語賣廣告，如一份聲稱引導青少年愛國愛黨的研學營，實際內容卻是補習數學。

該廣告詞寫：「為慶祝中國共產黨成立100周年，進一步加強四史學習教育，推動愛黨愛國愛社會主義教育，我們將組織開展以『不忘百年初心，踐行歷史使命』為主題的愛國主義教育研學系列活動。」廣告上還附上二維碼供查閱。

但二維碼打開網頁後赫然發現，網頁是「華數之星」報名及諮詢表格。不少微信公眾號在推薦這個研學營時，標題直接打出「你懂的，眾所周知，這個研學營『意義非凡』，名額有限。」翻查資料顯示，華數之星是青少年數學大會，前身是中小學數學四大杯賽之一「華羅庚金盃少年數學邀請賽」。

由於這些比賽能夠讓學生增加履歷，有助升學。「叫什麼不重要，換多少名字都沒關係，家長都心知肚明。」家長石女士直言，最有分量的肯定還是1984年開辦的迎春杯，其次是華數之星，再次就是希望杯、美國數學大聯盟杯賽等。

值得注意的是，這些杯賽近年改以「研學營」、「夏令營」的名目，報名價格也隨之水漲船高。據了解，迎春杯最早有初複賽環節，改成夏令營後全部取消，直接變成了大師賽，價格也跳漲到6000元至6500元（人民幣，約923到1000美元），其他借屍還魂的比賽也出現漲價情況。

此外，由於「雙減」政策，嚴禁培訓機構聘請在境外的外籍人員，也不得開展面向學齡前兒童的線上學科類培訓。一對一線上少兒英語機構「阿卡索」已裁撤九成員工。

有用戶投訴，聯繫不上阿卡索顧問、無法預約課程、無法申請退款。阿卡索在官方公眾號回應，公司仍正常運營，絕不存在網傳的「跑路」、「倒閉」情況。

在雙減政策下，一些補習班掛羊頭賣狗肉，打著「愛國主義」教育研學營，實際上是上數學...
在雙減政策下，一些補習班掛羊頭賣狗肉，打著「愛國主義」教育研學營，實際上是上數學課和數學比賽。（新浪微博照片）

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