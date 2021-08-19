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全紅嬋一戰成名 被搶註19商標 網轟商人沒底褲

記者呂佳蓉╱綜合報導
全紅嬋在東奧女子10公尺跳水奪金牌，一戰成名的她遭中國多家商家註冊商標。（新華社）
全紅嬋在東奧女子10公尺跳水奪金牌，一戰成名的她遭中國多家商家註冊商標。（新華社）

東京奧運結束後，中國奪牌選手包含全紅嬋、孫穎莎等人，在未經同意之下，遭人搶註商標，網友怒轟，「商人沒有底褲了」。中國奧委會日前也表示，未經授權不得以奧運選手姓名惡意搶註商標。

綜合中國媒體報導，被註冊商標最紅的是女子10公尺跳水金牌得主全紅嬋，至今共有19件關於全紅嬋的商標，包含洗髮乳、沐浴乳、啤酒飲料、食品、服裝與鞋帽等。不過，由於全紅嬋在中國社會知名度暴增，引起受理單位注意，因此這些商標申請案目前都還在審核中，尚未通過。

然而，全紅嬋並不是被搶註最多商標的中國選手。據公開登記資料顯示，東京奧運男子200公尺混合式金牌選手汪順，目前以被註冊53次居冠，註冊商品涵蓋了中國商標申請註冊的所有大項。而這53次註冊中，有42次集中在8月5日，距離汪順奪金後不到1周。

獲得一金一銀的中國乒乓球選手孫穎莎，也被搶註商標，且有2件通過。在這2件註冊案中，孫穎莎的名字可在用於帽子、鞋襪、嬰兒服、婚紗以及啤酒、汽水等商品。

男子射擊金牌得主龐偉的名字，被北京一家業者申請註冊18次，其中包括「龐偉射擊訓練營」。業者更聲稱龐偉本人「參與了課程設計」。但經查詢得知，龐偉並沒有在這家公司擔任任何職務。

未能奪牌，但創下亞洲紀錄的中國田徑名將蘇炳添，也被申請搶註了4次，其中有1次獲得通過，同樣也可用在帽子、鞋襪、嬰兒服、婚紗等類。

中國奧會表示，如果未獲得運動員本人或未成年運動員監護人授權，不得以奧運健兒姓名惡意搶註商標。有上述行為的，應及時撤回和停止實施商標註冊申請，運動員及未成年運動員監護人，有依法追究相關侵權行為人法律責任的權利。

中國 東京奧運 運動員

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