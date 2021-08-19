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工地嗑飯視頻 真實記錄城市變遷 民工夫妻變網紅

中國新聞組╱北京19日電
農工夫妻拍攝工地吃飯視頻，記錄城市變遷變成網紅。（取材自成都商報）
農工夫妻拍攝工地吃飯視頻，記錄城市變遷變成網紅。（取材自成都商報）

四川達州的「農民工川哥」何川因拍攝千餘條視頻展現工地生活，不花稍，不擺拍，真實記錄城市三年檢變遷，而走紅網路。令人驚訝的是，內容形式基本沒有變，都是展示夫妻倆在工地上吃午飯。

成都商報報導，何川在在建築工地做泥瓦匠、衣服上沾著泥沙，他在工地二樓的框架「房間」裡，一個三腳架上已經架好了相機；接著在一條沾滿水泥的凳子擺上前一天晚上在家做好的鹵雞腿和苦瓜、工地上電飯煲煮好的米飯。調試相機妥當後，何川拿著鍋，川嫂湯文淑拿著盆，兩人在鏡頭面前大口大口地吃起來。

據報導，在鏡頭前，夫妻互相夾菜，討論工作，極其普通的一頓午飯。最後，何川特意喊吃完飯的妻子專門拍攝了一個自己啃雞腿的特寫鏡頭。吃完飯，何川還跑到屋外的鋼架上補拍了一個外景的鏡頭。

差不多30分鐘的視頻拍完，何川收好相機和三腳架，稍作休息。晚上回去，何川將拍攝的視頻傳給兒子後期剪輯，然後上傳到網路平台。

報導說，何川有兩個兒子，做自媒體是大兒子的建議。2018年，大兒子何松林大學畢業後做自媒體，夫妻倆在福建工地上打工，生活枯燥。大兒子建議他可以嘗試拍一些視頻展現自己的生活，何川個性開朗，喜歡熱鬧，就欣然答應了。

據何松林回憶，第一個視頻拍攝的是父親去接弟弟放學，然後買東西吃，畫面很抖，表情也不自然，眼睛沒有看鏡頭，很害羞。何川也回憶起自己第一次拍攝視頻的窘態，說：「剛開始不自然，放不開，後面拍著拍著就放開了。」

「因為拍攝的內容比較簡單，後期剪輯不需要特效，每天花費30分鐘左右完成，然後上傳網絡平台。」何松林說。

從2018年至今，何川堅持每天拍攝，內容形式基本沒有變，都是展示夫妻倆在工地上吃午飯，上傳平台已有1100餘條。

現在拍視頻，成為何川夫妻倆除工作外最大的愛好。川嫂稱，最開始，她很反對拍視頻，原因是吃完午飯後，可以休息一會兒，拍視頻就會耽誤午休時間。但是何川堅持，川嫂也從最初的反對到逐漸加入其中，最後成了「夫妻檔」。

工作 電飯煲

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