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北京推「雙減」：培訓機構須設黨組織、嚴禁假日補習

記者蔡敏姿╱綜合報導
北京落實「雙減」政策，提高校內教育教學質量，增加課堂延伸輔導。圖為學生在公立暑託班上課。（中新社）
北京落實「雙減」政策，提高校內教育教學質量，增加課堂延伸輔導。圖為學生在公立暑託班上課。（中新社）

為了響應中央的「雙減」政策（減輕中小學生作業負擔和校外培訓負擔），北京市日前宣布，除了明確指出嚴禁超標超前培訓外，也要求所有校外培訓機構須建立黨組織，「充分發揮黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，推動企業轉型和創新發展」。

北京日報報導，北京市教委新聞發言人表示，北京市的教育「雙減」，核心是減負提質多措並舉，校內校外同時發力。在深化校外培訓機構治理方面，北京市提出六大措施，包括有嚴格審批准入、嚴格控制學科類培訓時間、規範培訓服務行為、強化經營活動監管、嚴禁資本化運作、加強校外培訓廣告管理。

北京市教育「雙減」工作指導，其中就指出要「黨建引領」，明確要求所有校外培訓機構建立「黨組織」，確保全面貫徹黨的教育方針。

同日，頒布一系列落實措施，除了不再審批針對義務教育學生的新教培機構，並嚴格控制上課時間，把「雙減」執行成效列入相關部門年度考核。針對現有的機構也將重新審查、登記，並遵循中央規定，嚴禁資本化運作，學科類培訓機構一律不得上市。

此外，包含不得占用中國國家法定節假日、休息日及寒暑假期進行學科類培訓；嚴禁超標超前培訓；嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓；嚴禁提供境外教育課程等規定。期望通過校內與校外雙向發力，確保「雙減」在2021年底前有效減輕，在兩年內成效顯著。 

以往，不僅學生作業負擔過重，家長也有每日「打卡」檢查修改作業的任務。據大公報報導，今年秋季開學後，北京義務教育階段教學、作業、輔導將有新變化。其中，作業會更加精簡，有更多針對不同學生特點的「個性化」作業；課後活動更加豐富，不但有素質教育課程，還有課堂延伸輔導，一些初中學校還將開設晚自習。

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