我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士奪權後首場記者會：我們終於趕走外國人

阿富汗副總統：我還在國內 「絕不投降」

修剪自家買的香樟樹 被罰14萬…滬男超傻眼

中國新聞組／北京17日電
經修剪的香樟樹。（取材自每日經濟新聞）
經修剪的香樟樹。（取材自每日經濟新聞）

上海松江區的一處別墅小區，一位李先生修剪自家買的香樟樹，竟被罰了14萬元（人民幣，下同，約2.1萬美元）。城管人員表示，是因為他沒得到區綠化部門批准，就對公共綠地上的樹木進行砍伐。讓李先生難以接受的是，隔壁小區150棵路樹被「攔腰斬斷」，小區物業被罰1.5萬元，自己不過修剪一棵樹就罰14萬。新聞引來網友熱議，衝上熱搜。

來源：YouTube

江西台都市現場報導，今年1月，李先生請人來修剪一棵香樟樹，這棵樹是他在2002年花費1.1萬元買來的，此前他將樹種在院子內，隨著香樟樹越長越高，遮擋了家中的陽光，幾年後，李先生又將香樟樹移到了院外。又過了數年，香樟樹繼續生長，再次擋住了院內花草的陽光，李先生這才決定將香樟樹修剪一番。

於是他請來工人，將樹的分枝全部砍除。修剪過後的香樟樹高約2米，樹幹直徑約30公分，在被砍斷的橫截面一旁，冒出了數根約半米長的嫩枝，其上長了不少綠葉。

然而，李先生卻被舉報，城管工作人員開具了一張行政處罰書，罰款14.42萬元。

城管人員解釋，「個人在未得到區綠化部門審批前，沒有權利對公共綠地上的樹木進行移植和砍伐」。即使這棵樹是李先生買的，但因為數年前種在院外，已屬於公共綠化，如果需要修剪，只能通過養護部門修剪。只有在樹木在自己家院落內，且樹木胸徑小於25厘米，否則如果樹木胸徑過大，即使修剪種在家裡的樹木也會受到處罰。

隔壁小區，也有一排同樣被「攔腰斬斷」的樹木，粗估有150棵，樹高均在2至3米。隔壁小區物業砍了150棵樹被罰1.5萬，李先生砍了一棵自己種的樹，竟然要被罰14.42萬元，如此高昂的「差價」讓李先生感到難以接受。

城管人員解釋，樹種不同，認定「過度修剪」的標準也不同。李先生「修剪」的是一棵香樟樹，以他的程度屬於砍伐而不是過度修剪。考慮到李先生認錯認罰的態度較好，所以對李先生給予了標準最低的5倍處罰，即14.42萬元。

經修剪的香樟樹只剩2米高。（取材自都市現場）
經修剪的香樟樹只剩2米高。（取材自都市現場）

工作

上一則

北京要求補習機構設「黨組織」 貫徹黨的教育方針

延伸閱讀

送吳亦凡坐牢 吳媽媽消失多日憔悴現身

送吳亦凡坐牢 吳媽媽消失多日憔悴現身
陽光炙熱毒辣 一出門就曬傷 舒緩曬後肌膚6妙招

陽光炙熱毒辣 一出門就曬傷 舒緩曬後肌膚6妙招
爾灣金色陽光中校 跳廣場舞迎新學期

爾灣金色陽光中校 跳廣場舞迎新學期
爾灣金色陽光中文學校跳廣場舞開心迎新學期

爾灣金色陽光中文學校跳廣場舞開心迎新學期

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

2021-08-10 17:38

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了
拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛