修剪自家買的香樟樹 被罰14萬…滬男超傻眼

經修剪的香樟樹。（取材自每日經濟新聞）

上海松江區的一處別墅小區，一位李先生修剪自家買的香樟樹，竟被罰了14萬元（人民幣，下同，約2.1萬美元）。城管人員表示，是因為他沒得到區綠化部門批准，就對公共綠地上的樹木進行砍伐。讓李先生難以接受的是，隔壁小區150棵路樹被「攔腰斬斷」，小區物業被罰1.5萬元，自己不過修剪一棵樹就罰14萬。新聞引來網友熱議，衝上熱搜。

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江西台都市現場報導，今年1月，李先生請人來修剪一棵香樟樹，這棵樹是他在2002年花費1.1萬元買來的，此前他將樹種在院子內，隨著香樟樹越長越高，遮擋了家中的陽光，幾年後，李先生又將香樟樹移到了院外。又過了數年，香樟樹繼續生長，再次擋住了院內花草的陽光，李先生這才決定將香樟樹修剪一番。

於是他請來工人，將樹的分枝全部砍除。修剪過後的香樟樹高約2米，樹幹直徑約30公分，在被砍斷的橫截面一旁，冒出了數根約半米長的嫩枝，其上長了不少綠葉。

然而，李先生卻被舉報，城管工作 人員開具了一張行政處罰書，罰款14.42萬元。

城管人員解釋，「個人在未得到區綠化部門審批前，沒有權利對公共綠地上的樹木進行移植和砍伐」。即使這棵樹是李先生買的，但因為數年前種在院外，已屬於公共綠化，如果需要修剪，只能通過養護部門修剪。只有在樹木在自己家院落內，且樹木胸徑小於25厘米，否則如果樹木胸徑過大，即使修剪種在家裡的樹木也會受到處罰。

隔壁小區，也有一排同樣被「攔腰斬斷」的樹木，粗估有150棵，樹高均在2至3米。隔壁小區物業砍了150棵樹被罰1.5萬，李先生砍了一棵自己種的樹，竟然要被罰14.42萬元，如此高昂的「差價」讓李先生感到難以接受。

城管人員解釋，樹種不同，認定「過度修剪」的標準也不同。李先生「修剪」的是一棵香樟樹，以他的程度屬於砍伐而不是過度修剪。考慮到李先生認錯認罰的態度較好，所以對李先生給予了標準最低的5倍處罰，即14.42萬元。