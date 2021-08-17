中國傳媒大學碩士生 畢業去賣房…網路掀論戰

95後的姚沁文成為房產中介。（取材自券商中國）

中國 傳媒大學95後碩士姚沁文去做房產經紀人，不僅家人、老師、朋友驚訝不解，甚至引發網友正反兩方論戰，有人認為她，「浪費教育 資源」；也有人覺得她，「目光長遠」「行行出狀元」。話題登上微博熱搜，閱讀量超過2億。

時代周刊報導，姚沁文與房產經紀「結緣」是在畢業作品創作階段，她的選題是「高學歷房產中介的『中間』人生」。她說，「自己和朋友都覺得很有意思，就去做了，導師也覺得眼前一亮」。在與其他幾位高學歷經紀人訪談和幾個月的「臥底」實習後，姚沁文決定正式成為一名房產經紀人。

姚沁文帶著客戶看房。（視頻截圖）

姚沁文加入的是鏈家「領航家計畫」的運營管理培訓生項目，專本招收招收來自於國內985/211、國際QS100的高校應屆畢業生。

姚沁文說，「入職第一年，每月會領到保障性薪資」，這一年薪資足以在上海養活自己，在安全的情況下去學習。此外，管培生的晉升速度也更快。姚沁文說，「他們有很多一年升商圈經理和店長的」。

對於房產經紀人的工作，姚沁文說，「在這個公司裡最特別的人只有業績幹得最好的人，管培生也要從基層做起，而且晉升的話，不可能你一年不開單就讓你做店長的」。

對於姚沁文的選擇，有網友認為房地產 經紀人門檻低，她浪費了教育資源；也有網友認為，「360行，行行出狀元」。一位知名博主評論，這樣的話題能上熱搜，說明我們還是把職業畫出了三六九等。