「亞洲飛人」蘇炳添自曝短板：無法短時間調整狀態

蘇炳添接受央視節目訪談，自曝短板。（視頻截圖）

「亞洲飛人」蘇炳添日前在東京奧運 男子100米半決賽中，以9秒83成績打破亞洲紀錄，成為中國 首位進入奧運男子100米決賽的運動員。蘇炳添沒想到自己能跑出這麼好的成績，「我真的非常開心，開心得想哭」。但他也分析自己的短板，複賽後無法在2個小時內調整狀態，進一步在決賽發揮，「現在我最欠缺的就是這個能力」。

回憶當時比賽的情形，蘇炳添告訴央視「面對面」節目，小組裡有兩名奪冠的熱門選手，所以他將「複賽當決賽」來跑，確實沒想到可以跑出9秒83的成績。只是，他坦承從半決賽跑進決賽的時候，他可能就不具備在決賽贏得獎牌的能力了。所以當天，他的目標就是跑好自己，爭取超過一個是一個。

蘇炳添在東京奧運會田徑場上跑出傲人成績。 （中新社）

蘇炳添理性地分析，100米決賽時其他選手搶跑對自己的影響並不大。雖然自己起跑有點保守，但也就影響了0.01、0.02秒左右。另外，100米比賽的過程，讓蘇炳添更清楚地看到自己目前存在的短板。

蘇炳添說，100米半決賽和決賽中間間隔不到3個小時，但要準備的事情很多，他幾乎沒有時間休息，也不清楚決賽之前身體機能能恢復多少。決賽之後，他最深的感受比賽比得不僅是單槍實力，還有綜合能力。在通過複賽以後，能不能馬上通過2個小時的調整，在決賽時發揮好，這是他現在最欠缺的能力。

最後決賽跑了9秒98，這也是多少亞洲人跑不出來的，蘇炳添說他的很開心，沒有遺憾。至於有些報導說蘇炳添決賽略有遺憾，沒拿到獎牌，他笑回「我覺得你們對我的期望確實太高了」。

至於是否會參加巴黎奧運，蘇炳添表示目前還不能確定。能跑一年就堅持一年，如果2024年他還可以跑，他就會去巴黎挑戰。