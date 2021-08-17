中國娛樂圈吹整頓風？80藝人簽署「藝德承諾書」

演員吳亦凡因涉嫌強姦罪已被北京市朝陽公安分局依法刑事拘留。（取材自微博）

在接連發生吳亦凡 涉姦、張哲瀚遊日本靖國神社事件後，中國 湖南衛視在線影音媒體平台芒果TV的80餘位藝人自發簽署「藝人藝德承諾書」。這被外界視為中國整頓文藝界和演藝圈的先聲。

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芒果TV藝人經紀官方微博發文公告，來自中國各地的80餘位芒果TV簽約藝人自發簽署「自覺踐行崇德尚藝努力做新時代文藝工作 者承諾書」。文中寫道：「做藝先做人，做人德為先。」眾藝人簽署「藝人藝德承諾書」的同時，號召廣大文藝工作者為年輕一代樹立榜樣。

芒果TV80餘位藝人簽署「藝人藝德承諾書」。（取材自微博）

承諾書中提到，堅決抵制違法失德劣行、堅決抵制惡俗粗劣表演、堅決抵制歪曲事實惡意炒作，做一個德藝雙馨、堅持以人民為中心創作導向的藝人，營造風清正氣的行業環境。承諾書要求藝人保證「做主流價值觀的弘揚者和守護者……不陷入『流量』的巢窠，不漠視公眾人物的社會責任」、「自覺反對和抵制資本縱容」、不打法律「擦邊球」等。

據新浪新聞報導，芒果TV藝人包括楊爍、李莎旻子、袁詠琳、佟夢實、丁當、齊思鈞、邵明明等。

日前，演員吳亦凡因涉嫌強姦罪已被朝陽公安分局依法刑事拘留。「在中國的土地上，就要遵守中國的法律」、「名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁」、「任何人都不能淩駕於法律之上」……政法委、人民日報、法治日報、中國婦女報等就此事接連發聲。中國演出行業協會也發出類似聲明。

另據中央社報導，中國官方此前早已高舉對演藝圈的整治大旗。選秀節目「青春有你3」發生粉絲「集資買票」導致食物浪費的爭議後，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）就宣布要整治「飯圈文化」。網信辦近期也公告相關整治結果，包含下架39款涉嫌「集資引流」的「小程序」（不需下載安裝就可以在通訊軟體微信上使用的應用程式）等。

此外，中國國家廣播電視總局也下發通知，要求嚴格控制偶像養成類節目；要進一步落實網路綜藝節目製作和播出機構的主體責任，加強對粉絲群體正向引導，強化平台對「水軍」、「黑粉」的治理。