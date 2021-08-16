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建商給錯鑰匙…貴州男花18萬 裝潢到鄰居房

中國新聞組／北京16日電
貴州遵義業主況某花費18萬，裝潢的卻是鄰居王某的房子。（取材自極目新聞）
貴州遵義業主況某花費18萬，裝潢的卻是鄰居王某的房子。（取材自極目新聞）

多數人買房後都會接著進行裝潢事宜，貴州一名況姓男子卻搞烏龍，換新房後花了18萬（人民幣，下同，約2.7萬美元）裝修，事後才發現他「拿錯鑰匙」，該間房其實是另一名王姓男子所有，事後兩人決定乾脆交換房屋，房產公司再補償部分費用，裝修烏龍才告一段落。

瀟湘晨報報導，貴州發生一起交屋烏龍，況男在今年1月接下新房後，即花費18萬人民幣進行裝修。而王男也是在今年1月拿到新房，不過他沒有立刻裝修，卻在4月接到收繳電費的訊息。

法院披露的一張案件圖片顯示，同一把鑰匙上標註了兩間房號。（取材自極目新聞）
法院披露的一張案件圖片顯示，同一把鑰匙上標註了兩間房號。（取材自極目新聞）

王男對於沒有裝修的房子卻有電費欠繳一事感到一頭霧水，他親自到新房檢查，才發現自己的房子竟然被人裝修的差不多了，對此，況男也不可置信，兩人向房仲反應後，才發現他們兩戶房屋房型、面積相同，房仲公司交屋時給錯鑰匙，造成這起烏龍。

王男要求況男停止裝修，並將房屋恢復原貌後歸還，但況男無法接受，執意繼續裝修，因此兩人鬧上法院，況男向法院宣稱，他是拿著房仲給的房屋鑰匙、開門裝修，房產公司也承認，確實在交屋時給錯鑰匙。

法院考量到況男拆除裝修將面臨不小損失，且兩戶房型、面積相同，調解後三方達成意見，兩人交換房屋，由房仲辦理相關手續，由於王男原購房屋採光較好，因此房產公司再補償他3萬元（約6430美元），王男才撤銷申訴。

王某趕到新房查看，才發現本應屬於自己的新房，已經被況某裝修得差不多了。（取材自極...
王某趕到新房查看，才發現本應屬於自己的新房，已經被況某裝修得差不多了。（取材自極目新聞）

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