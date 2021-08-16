南京騎士等紅燈 雨中打赤膊洗頭

男子解釋稱，因騎車時擔心被大雨淋濕，乾脆就「反抗」一下洗頭。（視頻截圖）

江蘇一位男子，在大雨中騎電單車等紅燈時，竟然脫掉上衣，在大馬路上開始洗頭。視頻中，他頭上頂著白色泡泡，讓雨水灑滿全身，彷彿在家裡一樣十分自在，引來網友熱議。然而事發兩天後，這名男子因未戴頭盔遭到交通警察 處罰。

來源：YouTube

香港 01報導，江蘇南京市一名男子被發現在等候紅燈時，「打赤膊」洗頭，由於當時下著大雨，男子頭上很快便有泡沫，附近的駕駛被嚇一跳。

事發兩天後，涉事男子被叫到南京交警當局報到，被問到洗頭髮的原因，他解釋當天本來要去游泳 ，其間雨勢卻愈來愈大，回程時又被雨淋濕，「心情就感覺不太爽快，然後想了一下為什麼不做下反抗呢？」，便開始在路中洗頭髮。交警表示，事發時該名男子未佩戴頭盔，影響自身及他人安全，已就不戴頭盔等違法行為處罰。

有網民留言直，「這個也能是個理由啊？」「哈哈，這是行為藝術嗎？」「關鍵你反抗誰？反抗老天爺？」「一個紅燈沒洗完，等到下一個紅燈繼續洗嗎？」，也有人笑言男子完成了許多人的「夢想」，「做了我一直想做的事，趁着下雨洗澡」。不過，也有人就擔心影響道路安全，稱「風險大大增加，手上有泡沫握把手會滑，泡沫也有可能進眼睛影響視線」。