「人類高質量男性」網路暴紅 劉濤、楊超越也模仿

徐勤根微博發布的自拍。（取材自微博）

在中國的網路上，「油膩」過去是形容中年男性不清爽、不修邊幅、談吐做作，但最近隨著網紅「人類高質量男性」暴紅，這個面色泛白、梳著油頭，動作局促又油膩的男子，讓明星、網紅競相模仿，連迪麗熱巴 、劉濤 也是他的粉絲。

來源：YouTube

微信 公眾號「刺蝟公社」報導，「人類高質量男性」真名徐勤根，日前他在網上發布了一則「求偶」視頻，立刻火遍全網。他此前發布在微博「can_徐先生」的一些背景為高檔酒店、私人飛機的照片也被人們傳播開來。

「人類高質量男性」經典造型。（取材自微博）

徐勤根的緊貼頭皮、油光發亮的髮型，唇紅齒白、腮紅過重的妝容，加上略顯緊繃的西服外裝，再加上「人類高質量男性」的自信標籤，「油膩得很獨特」 的氣質不僅引來了眾多明星、網紅的模仿，甚至有網友製作了相關卡通形象，靠油膩造型變成了爆火IP。

不論是出於諷刺，抑或為了跟風，人們模仿他的動作將手插在褲兜裡，側過身子微微下蹲，對鏡拍出「高質量照片」，曬在社交平台上，參與「人類高質量拍照大賽」，將這個梗一次又一次地加工。

「人類高質量男性」實現了跨圈傳播，劉濤（左）等知名藝人也發布模仿圖片，形成了全民狂歡的氛圍。（取材自微博）

真正讓「人類高質量男性」出圈的，是張嘉元、迪麗熱巴、劉濤、楊超越等知名藝人也發布模仿圖片，形成了全民狂歡的氛圍。

連當紅男星吳磊在廣告中，頭髮被髮膠覆蓋貼在頭皮上，身著棕色西裝沒穿內襯，散發成熟的油膩感也引發熱議，「吳磊造型」「人類高質量男性」的話題也登上了熱搜。

徐勤根與MISS連麥。（視頻截圖）

短短一個多月，不僅有啤酒廠商找徐勤根拍攝廣告，日前他的直播首秀，更是開播十分鐘，直播間人氣便已突破300萬。

在直播裡，徐勤根教觀眾自己標誌性的自拍動作，他表示，選擇彎腿的姿勢是為了顯腿長。整場直播更是先後邀請到多位知名女主播連麥聊天，其中包括電競解說Rita和MISS。