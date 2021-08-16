福州1中學奢華畢業宴 學生鬥酒 彷彿大型社交場

福州華倫中學部分初三班級辦聚餐，像大型社交場，一些孩子還鬥起了酒。（視頻截圖）

教育部日前印發了《關於開展中小學有償補課和教師違規收受禮品禮金問題專項整治工作的通知》，開展為期九個月的專項整治行動。但就在近日，福州華倫 中學初三年段的兩個班級舉辦了奢華畢業聚餐。

福州華倫中學部分初三班級辦聚餐，像大型社交場，一些孩子還鬥起了酒。（視頻截圖）

新浪網報導，酒店前台透露，梅園國際大酒店目前推出了「旗開得勝」、「功成名就」、「金榜題名」三款謝師宴套餐，價格分別為1288元（人民幣，下同，約198.8美元）、1688元和2088元，每桌十人。而 福州華倫中學這兩個班級的用餐標準是在1688元的「功成名就」 基礎上調整的，每桌1768元。

來源：YouTube

這樣一算，這頓聚餐， 兩個班級光是菜金上就要花費3萬多元。而為了讓這場畢業宴更加隆重，在宴會廳的入口，還專門布置了一個8乘3米的簽到打卡牆，宴會廳的兩側還點綴了不少裝飾。家長們表示， 他們專門花錢請了專業的策畫、攝影、攝像師以及司儀。

除開這些花費外，在宴會廳內的主桌上還擺放著22份送給老師的禮品，據家長統計， 光是這些策畫和禮物的費用也都超過了3萬元，當然這筆開銷最終也都分攤到了每位學生家庭上，算一算，人均花費近500元。

當天的菜色。（視頻截圖）

拿著酒杯向老師和同學互敬，觥籌交錯間，本該純粹的班級畢業聚會更像是一個大型的社交場。現場一些孩子，還鬥起了酒。在聚會接近尾聲時，老師們提前離場了， 桌面上的菜品都剩了不少，甚至糕點水果幾乎都沒有動筷子。

家長表示，答謝師恩禮品「必不可少」。從福州梅園國際大酒店前台處，記者了解到，福州華倫中學初三整個年段幾乎都在酒店預定了畢業餐宴。

另據騰訊新聞網報導，福州華倫中學官方微信 公眾號15日發布聲明表示：有媒體報導學校畢業生及家長舉行畢業聚餐，學校高度重視，迅速展開調查，已初步查實。

福州市教育局 有關負責人指出，市教育局已迅速派出由分管局領導以及五個部門組成的聯合調查組，趕赴實地調查。查實的師德師風甚至違規違紀問題，將從嚴從重處理。