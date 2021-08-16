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中國7高校登全球學術百強 清華、北大、浙大最威

中國新聞組／上海16日電
清華等7高校榮登全球學術百強。圖為清華大學2019年本科畢業生參加畢業典禮。（新華社）
清華等7高校榮登全球學術百強。圖為清華大學2019年本科畢業生參加畢業典禮。（新華社）

上海軟科（Shanghai Ranking）15日發布的「2021世界大學學術排名（Academic Ranking of World Universities，簡稱ARWU）」，今年全球有1000所高校登榜，美國哈佛大學連續19年穩定榜首，中國今年有157所高校登榜，數量較去年增加13所，其中有7所大學進入全球百強，清華大學、北京大學、浙江大學是中國榜「三甲」，在全球榜中列第28、45和52位。

大公報報導，始於2003年的軟科ARWU，是全球範圍首個綜合性大學排名榜，它與泰晤士高等教育世界大學排名、QS世界大學排名、U.S.News世界大學排名，被全球教育界公認為世界四大權威大學排名，今年ARWU全球榜十強均來自美國和英國，前三名分別為哈佛大學、史丹福大學、劍橋大學。

今年中國有157所大學進入ARWU全球榜，數量較去年增加13所；其中，有7所大學進入全球百強，較去年增加1所，另有72所高校入圍全球五百強。其中復旦大學較去年升23名排名77，中山大學首次入選百強。

在ARWU中國十強榜中，除了清華大學、北京大學、浙江大學位列前三名，緊隨其後的依次是上海交通大學、中國科學技術大學、復旦大學、中山大學，在全球榜上居第59、63、77和89位。此外，同樣躋身中國榜十強的還有華中科技大學、南京大學、西安交通大學，上述3所高校在全球榜上均處第101至150位。

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