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31歲創業家車禍亡 蔚來：領航輔助≠自駕功能

中國新聞組／北京16日電
林文欽車禍現場。（取材自紅星新聞／治喪小組成員鄭先生供圖）
林文欽車禍現場。（取材自紅星新聞／治喪小組成員鄭先生供圖）

31歲的「美一好」創業家林文欽在駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在高速公路發生交通事故逝世。澎湃新聞媒體報導指出，「美一好」發出的訃告，特別強林文欽「啟用自動駕駛功能」，言下之意是「美一好」認為本次事故與蔚來的自動駕駛功能有關。而在社交媒體上，不少網友將本次事故的原因歸結於蔚來自動駕駛系統，但也有人指出，蔚來方面曾多次聲明，領航輔助（NOP）不等於自動駕駛。

蔚來自動輔助駕駛負責人章健勇2020年曾在「領航輔助（NOP）使用指南」一文中寫道：「大家絕對不能把NOP等同於自動駕駛。NOP仍然是一種輔助駕駛功能，且隨時可能在無法滿足工作條件的情況下退出。」

紅星新聞報導，2020年的上海車展期間，蔚來正式向業內發布了NOP領航輔助功能。在業內，NOP被稱為繼特斯拉NOA之後，全球第二款能夠根據導航信息自主完成上下匝道、高速巡航、換道超車的輔助駕駛系統。

業內人士表示，輔助駕駛系統確實能幫助司機在一定程度上減輕長途行駛的疲勞感，但它不是自動駕駛。然而，儘管目前市場上所謂的「自動駕駛」系統，都只有「輔助駕駛」的功能，但在宣傳口徑上，企業往往會弱化「輔助」，突顯「自動」。不僅僅是蔚來，不少車企為了銷售車輛，往往在宣傳時大肆採用「L2級無人駕駛」、「L3級無人駕駛」等口徑，省略了「輔助」，給一些車主留下了錯誤的印象。

此外，蔚來副總裁沈斐還曾發微博表示，「在自動輔助駕駛助下，放心地邊吃東西邊開車」，也在一定程度上宣傳了蔚來輔助駕駛功能可以「解放雙手」。目前該微博已删除。

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