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蔚來自駕功能又出事 31歲創業家高速公路車禍亡

中國新聞組／北京16日電
林文欽車禍現場。（取材自紅星新聞／治喪小組成員鄭先生供圖）
林文欽車禍現場。（取材自紅星新聞／治喪小組成員鄭先生供圖）

中國電動車巨頭蔚來汽車，在15天內傳發生兩起車禍事故。其中，年僅31歲的餐飲企業美一好公司創始人林文欽，12日駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛（NOP領航狀態）功能後，發生車禍逝世，引發網路熱議。根據網上流傳的事故現場圖來看，林文欽的這台ES8先後與高速公路放置的錐桶和公路養護車發生了碰撞，公路養護車被撞翻。

蔚來汽車創始人李斌表示，已組織小組幫助善後和事故調查工作。但林文欽親屬表示，「蔚來汽車就是表面上說配合，但是從事故發生到現在，都沒有提供到我們想要的數據。就像有人說要幫你，但最後什麼也幫不了你，你說這是什麼套路呢？」

綜合媒體報導，「美一好微信公眾號」發布的訃告中顯示，8月12日下午2時，林文欽駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能後，在瀋海高速涵江段發生交通事故，不幸逝世，終年31歲。

中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能，...
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能，發生交通事故不幸逝世。（取材自微信）

林文欽是中國餐飲界新秀，先後創立「意淇港式下午茶」、「大喜麻辣拌」、「鍋聚俠」等多個知名餐飲連鎖品牌，旗下加盟店超500餘家。天眼查資訊顯示，林文欽在12家公司擔任法人，7家公司任股東。

此次事故是否與蔚來汽車「自動輔助駕駛系統」有關，成為網友關注的焦點。福建莆田高速公路交警支隊表示此事件目前正在調查中。警方稱，此事故為林文欽駕駛蔚來汽車追尾前方汽車導致，事故造成車輛損壞嚴重，需要等待進一步的調查結果。針對這起事故，蔚來品牌部人士回覆，Navigate on Pilot（NOP）領航輔助不是自動駕駛，後續有調查結果會向外界公布資訊。

林文欽車禍現場，汽車幾成廢鐵。（取材自紅星新聞／治喪小組成員鄭先生供圖）
林文欽車禍現場，汽車幾成廢鐵。（取材自紅星新聞／治喪小組成員鄭先生供圖）

今年以來，蔚來旗下的產品曾被曝出涉及多起交通事故。7月30日，上海市浦東新區臨港大道發生一起嚴重交通事故，一輛蔚來EC6撞擊石墩後車輛損毀嚴重並發生自燃，車主不幸遇難。

蔚來汽車官方隨後回應，目前消防部門已經認定這是一起交通事故。接下來將由交警部門進行交通事故調查，將全力配合交警部門開展下一步的工作。

汽車 車禍 中國

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