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手遊篡改歷史？把岳飛畫成「肉袒牽羊」官媒發聲了

中國新聞組／北京15日電
手遊「江南百景圖」中，引起爭議的岳飛立繪(左)，右圖為修正版本。(取材自微博)
手遊「江南百景圖」中，引起爭議的岳飛立繪(左)，右圖為修正版本。(取材自微博)

一款古風模擬經營類手遊「江南百景圖」日前發布岳飛的Q版人物立繪，但因「赤身免冠，手牽綿羊」的形象在古代是一種極其屈辱的行為，遭點名「篡改歷史」。「江南百景圖」官方11日致歉，並迅速更改岳飛形象。鑑於中國官媒近期對網遊的關注，業內人士擔憂，網路遊戲行業將成為下一個被監管的目標。

德國之聲報導，事件的起因是古風模擬經營類手遊「江南百景圖」將岳飛設計為「肉袒牽羊」的形象。中國歷史研究院日前發文稱，「肉袒牽羊」是古代一種極其屈辱的行為。並稱手遊年輕玩家眾多，更需要尊重事實、尊重歷史。如果青少年接觸的是扭曲的歷史，那麼歷史將不成其為歷史，民族記憶也將走向破碎與虛無。

央廣網在評論中寫道，歷史是文化的支撐，肆意篡改歷史的網絡遊戲是一種劣質甚至是有害的文化傳播。網絡遊戲玩家的主體是青少年，錯誤地改編、戲說、調侃歷史，容易引起歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導。人民網也批評「英雄不容輕慢」。

不少微博網民也對遊戲中的岳飛形象設計感到不滿，質疑遊戲侮辱歷史英雄。

香港01報導，「江南百景圖」官方回應，岳飛形象是按照十二生肖設計，「將他（岳飛）選為羊屬相代表居民，希望他可以在江南小鎮享受平靜安逸的生活」。

但對此解釋網友並不買帳，「江南百景圖」官方11日宣布已更改岳飛形象，並對引發的爭議，真誠致歉。但這一事件引發了有關「歷史不能遊戲」的討論。

中國官媒近期針對網絡遊戲發表了一系列批評文章，央廣網的最新評論加劇了人們對網絡遊戲可能成為監管機構下一個鎖定目標的擔憂。

「江南百景圖」官方對此事的回應。（取材自微博）
「江南百景圖」官方對此事的回應。（取材自微博）

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