全球首例 父捐胰腺+母捐腎 兒移植後再生

術後小謬血糖和肌酐先後恢復正常，反映其可以恢復正常生活。（取材自紅星新聞）

四川省人民醫院器官移植中心近日完成一次特殊的器官聯合移植手術，27歲的糖尿病 腎病患者小謬獲父母分別捐出一半胰腺、一個腎臟，這是中國 首例親屬胰腺腎聯合移植、首例活體親屬胰腺移植，也是全球首例跨血型、雙供體親屬胰腺腎聯合移植。

香港01報導，小謬已有逾10年的Ⅰ型糖尿病病史，一直要靠胰島素治療，可是仍發展成為糖尿病腎病。一年多前，其肌酐開始升高，反映腎臟功能已受損，同時並視力亦開始下降，發展成糖尿病視網膜病變。至3個多月前，病情愈來愈嚴重，更有多重器官損傷，還有左耳失聰，腎功能衰竭，需接受透析治療。

如果等待短缺且時間長的器官捐獻，小謬很可能已撒手人寰，為挽救其生命，醫生決定採取親屬間腎臟移植。不過中心主任楊洪吉表示，雖然該技術已經很成熟，但親屬間活體胰腺移植國內還沒有報導，全國各大移植中心亦沒有做過胰腺活體捐獻；其不但對供體質量、移植技術都有非常高的要求，且還要面對跨血型親屬器官移植這一難點，因小謬與父親血型都是A型，可小謬母親卻是AB型，原則上因會產生B型抗體而不能成為A血型的供者。

然而，近年通過摸索，已經可通過B型抗體的清除克服上述障礙，基於已有跨血型腎臟移植的成功經驗，醫生在製定手術方案時決定選擇小謬母親作為腎臟供者，父親則作為胰腺移植供者。

本月6日上午8時，該器官移植聯合手術正式開始，醫生先取下小謬母親的左腎，隨後小謬和父親同時在兩個手術室接受手術，其中母親的左腎被移植到小謬的左髂窩，父親的胰腺亦順利移植到小謬的右髂窩，不過基於血管長度不夠，截取父親的胰體尾時醫生還要進行動靜脈血管的搭橋重建。

最終，手術歷經長達12小時後成功完成，術後小謬血糖 和肌酐先後恢復正常，反映其可以恢復正常生活，不用再接受胰島素治療以至透析等。