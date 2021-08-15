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揚州成中抗疫主戰場 副總理親自督陣 12官被問責

中國新聞組／北京15日電
市民在揚州市瘦西湖街道五亭社區瘦西湖西門採樣點排隊，準備進行核酸檢測。(新華社)
市民在揚州市瘦西湖街道五亭社區瘦西湖西門採樣點排隊，準備進行核酸檢測。(新華社)

新冠病毒疫情在中國捲土重來，部分地區陸續因防疫不力、瞞報等情形展開問責。其中已遠超南京成為全國抗疫「主戰場」的江蘇省揚州市，在國務院副總理孫春蘭連三天督陣下，昨天處分包括衛健委主任在內的12名官員。河南商丘市虞城縣也針對涉嫌瞞報疫情的相關人員進行調查。

自7月28日以來，截至13日止，揚州市17天內累計確診528例，已遠超南京，成為全國疫情防控「主戰場」。長安街知事報導，揚州本輪疫情出現在7月27日，從南京「闖關」來到揚州的毛某寧檢測出陽性，接著持續擴大。目前，揚州市已完成七輪大規模核酸檢測，但底數仍未摸清，主城區將統一登記安排第八輪核酸檢測。

11日起，國務院副總理孫春蘭連續三天在揚州市調研指導疫情防控工作。孫春蘭強調，社區是疫情防控的前沿陣地，要嚴格落實小區封控措施，對所有居民分類建檔、精準管理，全方位做好清潔消殺工作。

揚州當前仍處於集中暴發期，防控形勢複雜嚴峻，揚州市委也對12名「疫情防控工作執行不力」的官員進行究責。

根據昨天發布的處分名單，揚州市衛健委黨委書記、主任趙國祥被給予黨內嚴重警告、政務降級處分；廣陵區衛健委主任李彬被撤職；其他包括邗江區、廣陵區、蜀岡-瘦西湖風景名勝區、揚州市公安局等多名官員分別被免職、降級、記過、嚴重警告等處分。

另澎湃新聞報導，河南省商丘市虞城縣突增4例確診，其中確診者郭某某7月30日到過商丘大商新瑪特，與商丘市第二例確診病例劉某某有過近距離無防護接觸。由於感染鏈指向14天前，此波疫情疑因虞城縣管控不力及瞞報疫情導致，相關情況已開展調查。長安街知事評論批「都這時候了，河南虞城縣還涉嫌瞞報疫情？」要求徹底究責。

疫情 檢測 河南

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