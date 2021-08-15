揚州防疫再升級 嚴令居民足不出戶 不檢測者將列失信

受新冠疫情影響，原本繁華的揚州市區宛如空城。（新華社）

國家衛健委昨天通報，中國 新增確診66例，其中本土病例30例。疫情 最嚴峻的江蘇省揚州市防疫進一步升級，除了主城區啟動第八輪大規模核酸檢測 外，揚州還採取疫情爆發以來最嚴厲的社區管控措施，要求疫情重點管控區域內的封閉小區、封控管理小區均嚴格執行「足不出戶」措施。

揚州原先規定疫情重點管控區域內，每戶每三到五天可限一人「憑證」外出採買生活物資。但13日管控措施升級，所有人足不出戶，居民生活所需物資，倡導以線上線下結合方式採購，由供貨方配送到小區門口，再由當地統籌社區工作者、黨員幹部、志願者等力量，做好「即到即送」服務。

此外，揚州也在昨清晨起，再次啟動主城區重點地區第八輪大規模核酸檢測。公安局官方「揚州警方」微信公號表示，不參加統一組織的核酸檢測者，將被作為失信資訊，錄入到公共信用歸集和服務平台，今後可能影響個人信貸、消費、從業、任職等。

至於揚州的疫情何時能好轉？南京理工大學循證研究中心循證社會科學與健康研究團隊預測，最快8月21日揚州疫情達到拐點，8月26日本次揚州的疫情可得到有效控制。

另，中國各地7月起陸續為12至17歲青少年接種新冠疫苗，中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，為青少年接種主要有四考慮：

一、早期可能認為兒童（青少年）發病率和患病率不高。但隨著疫情持續傳播，尤其是在一些疫情比較嚴重的國家，兒童患病率不斷上升；

二、兒童感染新冠病毒後，過去認為症狀比較輕，但現在發現，兒童患病當中也出現一些重症和個別死亡的情況；

三、不管成人或兒童，只要感染病毒就是一個傳染源。從傳染源管控角度來說，對於兒童也要加強管理；

四、不管是採取控制傳染源或切斷傳播途徑，大多數國家疫情都還未得到控制。未來若期望建立群體免疫，兒童接種疫苗將是不可或缺的一部分。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，中國各地累計報告為12至17歲人群接種新冠疫苗，已超過6000萬劑。