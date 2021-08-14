全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

中國 14歲跳水小將全紅嬋，在東京奧運 會上超優異表現勇奪女子10米跳台金牌，讓她迅速暴紅。在許多網紅到全紅嬋老家打卡蹭熱度的時，又傳出廣東湛江市全氏總支本家，要追認全紅嬋為26世孫，還要修訂家譜、立門族牌位、匾額、讓全紅嬋這支門第加入本家宗祠，未來全紅嬋還會獲得獨立牌位。

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香港 01報導，消息傳出後，旋即引爆網友論戰，支持的人認為：「這是好事，畢竟過去女性很難進宗祠、族譜，且沒有全氏家族祖宗哪來的全紅嬋呢？」但更多人認為這是全氏祠堂在蹭熱度，對於已經是2021年的現代社會了，竟然還有宗族、宗親會等組織，網友不禁感嘆「多有夢迴大清」、「今夕是何年」之感啊。

14歲跳水選手全紅嬋於東京奧運會上三跳滿分獲得金牌，很快成為大眾矚目的焦點之一。（Getty Images)

對於全紅嬋未來將入宗祠一事，有四川網友表示對於宗族、宗祠大可不必過度解讀，宗族活動大部分都是在祭祖、很多宗族都已改革，無論男女出生即入族譜、族內男女老少皆有地分，還會幫族裏貧困人家在村裏找工作，上大學的族內子弟還有獎學金可以拿。認為不該憑着清代以來的刻板印象，就認為宗族都是負面的。

不過網友對於全紅嬋入宗詞一事，更多的是感受到社會功利、現實的一面，尤其全媽媽受訪那句「嫁過來這麼多年了，也是第一次知道自己還有這麼多親戚」，讓網友感慨「人一窮連祖先都不認識你」、「只有光宗耀祖才配做一家人」。