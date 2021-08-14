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河南衛視迎七夕 「龍門金剛」搬熒幕 13飛天凌空舞

中國新聞組╱北京14日電
彷彿石窟中的飛天塑像化作真人凌空飛舞。（取材自觀察者網）
彷彿石窟中的飛天塑像化作真人凌空飛舞。（取材自觀察者網）

河南衛視又來七夕節炸場了。日前播出中國節日系列之七夕節特別節目--七夕奇妙遊，拿出河南的「鎮省之寶」龍門石窟，作為節目《龍門金剛》的背景；飛天自空中飄落，幻化分身無數；與之同來的，還有孔武的金剛力士，場面震撼人心。

影音來源：YouTube

觀察者網報導，故事的開場，一個獨自在空間站過節的宇航員看到了一場流星。一名飛天與她牽手後，一道通往龍門石窟的「天門」便打開了，將宇航員帶回大唐盛世的飛天，幻化出分身無數，有的凌空飛舞，有的侍從護法，有的奏樂，有的歌詠，有的散花，有的持物供養…背後是莊嚴的佛像。

這場「七夕幻夢」的開場，是霞光照亮斑駁的石窟雕像。（取材自觀察者網）
這場「七夕幻夢」的開場，是霞光照亮斑駁的石窟雕像。（取材自觀察者網）
七夕奇妙遊的開場舞。（取材自觀察者網）
七夕奇妙遊的開場舞。（取材自觀察者網）
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隨著飛天們轉過身，一道天門再次打開，龍門石窟裡的另一道經典形象——金剛，也出場了；這些金剛每個定格的姿勢都是從洞窟已有的金剛塑像中拓印而來。

金剛每個定格的姿勢都是從洞窟已有的金剛塑像中拓印而來。（取材自觀察者網）
金剛每個定格的姿勢都是從洞窟已有的金剛塑像中拓印而來。（取材自觀察者網）

最驚豔的還在最後——飛天與金剛化作金色塵埃，附於雕塑之上。而佛像們一瞬間變回剛建成時熠熠生輝的樣子，那位「宇航員小姐姐」也被飛天拉入千年前的洛陽，遇到了月老，見識了世間萬般愛情，甚至碰到了白居易。

據南方都市報報導，《龍門金剛》中的13個飛天，所代表的的正是神州十三號。精心的設計和製作，讓網友們再次沸騰了，大家紛紛表示：「你永遠可以相信河南衛視」。作為首個節目的《龍門金剛》也成為新的「神作」。有人表示，沒有流量明星，沒有華麗大舞台，沒有用時間爭寵……短短幾十分鐘，河南衛視再一次震撼了每一位觀眾。

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河南 雕塑 中國

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