張哲瀚道歉沒用？ 官媒轟無知：得付代價

張哲瀚被爆曾在日本靖國神社前合影，因此丟了所有商務代言。（取材自微博）

藝人張哲瀚因在靖國神社前拍照被批後道歉，稱自己對建築及歷史「無知」，但中國 網友顯然並不買帳，繼續砲轟他是「漢奸」，並要求封殺張哲瀚。多家官媒、黨媒和軍媒也群起砲轟張哲瀚此舉「不應該」、「有點二」，「若明知故犯，就得付出沉重代價」。

來源：YouTube

德國 之聲報導，張哲瀚雖已為了曾在靖國神社前拍照道歉，但仍未能平息眾怒，尤其他的道歉理由之一是「無知」，更讓許多網友無法接受，繼續接力飆罵張哲瀚「他連不能在靖國神社拍照的原因都不知道的話，他憑什麼紅？」、「給中國人丟臉」、「愛讀書人設呢，不打臉嗎？」並稱「張哲瀚不封殺，中國人的脊梁就再也直不起來了」。

多家官方媒體也在消息被曝光後，陸續發表各種評論怒批張哲瀚。人民日報發文稱：「身為公眾人物，對歷史嘗試如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價」。

央視新聞發文評張哲瀚事件稱，日本大臣到靖國神社參拜，中國才剛表達堅決反對立場，身為中國人卻是非不分，甚至誤導青少年；「張哲瀚觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為『曾經無知』」。

解放軍 報也評論稱，靖國神社供奉14名二戰甲級戰犯牌位，這些人給亞洲乃至世界人民帶來空前浩劫。於公眾藝人而言，一句無知豈能掩蓋其所作所為？忘記歷史，就是對歷史的背叛。

環球時報評論指出，張哲瀚在靖國神社拍照還做出yeah的姿勢，不能用「無知」來解釋。張哲瀚走紅得很猛，對明星需要承擔的社會道德、義務似乎還有點懵懂；但他就是幹了這樣的蠢事。張哲瀚需要獲得政治上的基本敏銳感。環時總編輯胡錫進還補了一句：「我覺得張哲瀚在政治上有點二」。

評論稱，希望竄紅的明星們都給自己強化補一堂課：如何做明星。並提醒明星們，任何時候覺得自己「牛」了，別人不能做的自己能做，就代表離出事不遠了。